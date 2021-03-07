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Спорт

Шахматисты захватили концертный зал «Сибирь» в Барнауле

В Барнауле в начале марта состоялся грандиозный шахматный турнир — этап Кубка России «Мемориал Рувима Кура». Соревнование состоялось на Алтае уже в 11 раз и посвящено памяти первого мастера СССР по шахматам в крае, главного инженера треста СУ-12 «Норма» Рувима Кура.

Открытие Кубка России по шахматам в Барнауле.
Открытие Кубка России по шахматам в Барнауле.
Федерация шахмат Алтайского края.

Рувим Кур долгие годы возглавлял шахматную федерацию в крае, но в 2000 году в возрасте 64 лет ушел из жизни.

Для открытия столь значимого турнира шахматистам предоставили сцену концертного зала «Сибирь». Пожалуй, впервые одно из лучших культурных учреждений было переполнено любителями древней игры всех возрастов.

Были среди них и участвовавшие в турнире международные гроссмейстеры, победители олимпиад, чемпионатов мира и Европы — Александр Мотылев (старший тренер мужской сборной России), Евгений Алексеев, Ольга Гиря, Игорь Лысый, Павел Понкратов и многие другие.

Призовой фонд турнира, который продолжался в течение трех дней, составил 500 тыс. рублей. А победу в нем одержал международный гроссмейстер из Москвы Павел Понкратов. Это его уже третья победа в данном соревновании. Понкратов накануне провел в шахматной академии Барнаула уникальный сеанс одновременной игры вслепую на 8 досках против юных шахматистов и выиграл это соревнование с сухим счетом.

Открытие Кубка России по шахматам в Барнауле.
Открытие Кубка России по шахматам в Барнауле.
Федерация шахмат Алтайского края.

На открытии участников турнира приветствовал вице-губернатор Игорь Степаненко. Он подчеркнул, что шахматы очень хорошо развиваются в последние годы на Алтае, хотя и не являются базовым олимпийским видом спорта. Правительство региона намерено и дальше оказывать всевозможную поддержку шахматному спорту на Алтае.

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