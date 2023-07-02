Шубенков рассказал о "странном лечении" и о том, что он теперь "киборг с титановой костью"

Напомним, Сергей Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу.
Несколько дней спортсмен не выходил на связь, но теперь сообщил, что все хорошо. Шубенкова прооперировали и теперь он "киборг с титановой костью".
Однако атлет сообщил, что изначально лечение было другим.
"После падения я приехал в травмпункт, где мне поставили верный диагноз - перелом левой ключицы со смещением, но лечение выбрали странное - затянуть плечи назад, насколько это возможно, наложить гипсовую "восьмерку", сделать рентген в одной проекции и отпустить домой. Вроде выглядело ровно, поэтому "и так сойдет" - написал Шубенков.
Сергей отметил, что врачи "не заморочились" сразу отправить на госпитализацию или хотя бы сфотографировать травму сбоку. А сам он наставить не стал, потому что "устал, очень больно, грустно и вообще домой хотелось".
На то, чтобы сделать альтернативный рентген, понять, что нужна операция, дождаться пластины и сдать все анализы, у спортсмена ушла неделя.
Также Шубенков рассказал, что в том сезоне посоревноваться вряд ли получиться - перспективы туманные.