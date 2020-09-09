Шубенков стал трехкратным чемпионом России, но остался недоволен

«Давно не соревновался и, приехав сюда, почувствовал себя новичком. То ли переволновался, то ли что-то ещё, но в итоге сделал то, чего не нужно было делать, и поэтому первые три барьера были не те, сделал всё не так. Результат должен был быть другой. Не сильно другой, не из 13 секунд, как народ тут желал, но быстрее, чем получилось в итоге», — приводит слова Шубенкова сайт «Матч ТВ».