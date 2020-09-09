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Спорт

Шубенков стал трехкратным чемпионом России, но остался недоволен

Барнаулец Сергей Шубенков 8 сентября победил на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Спортсмен пробежал дистанцию за 13,31 секунды, пишет «Алтайский спорт».

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

«Давно не соревновался и, приехав сюда, почувствовал себя новичком. То ли переволновался, то ли что-то ещё, но в итоге сделал то, чего не нужно было делать, и поэтому первые три барьера были не те, сделал всё не так. Результат должен был быть другой. Не сильно другой, не из 13 секунд, как народ тут желал, но быстрее, чем получилось в итоге», — приводит слова Шубенкова сайт «Матч ТВ».

Второе место занял Константин Шабанов (13,69), третье — его брат Филипп (13,91).

После финала Шубенкова 70% болельщиков ушли с трибун. «Круто, народ ради меня пришел, это очень приятно», — прокомментировал спортсмен.

Для легенды алтайской легкой атлетики золото чемпионата России стало третьим в карьере.

Ранее Сергей Шубенков одержал победу на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске.

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