Скандал: российские футболисты отказались выступать в новой форме Adidas на ЕВРО-2020

Новый дизайн спортивной формы вызвал споры из-за того, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не России. Это видно на фото с официальной презентации новой формы для игроков сборной РФ, которую вел Юрий Дудь.
Ведущий презентации новой формы Юрий Дудь и футболисты @TeamRussia Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. pic.twitter.com/YE7esvzHMD— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.
Концерн Adidas надеется прийти к компромиссу на фоне скандала с формой сборной России по футболу, сообщает DW.
Adidas не стал уточнять, по чьей вине произошла ошибка.
«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами», — заявили в штаб-квартире Adidas.
Там выразили уверенность в том, что стороны придут к компромиссу, пишет bfm.ru. Компания 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза (РФС).
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Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.