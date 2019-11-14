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Спорт

Скандал: российские футболисты отказались выступать в новой форме Adidas на ЕВРО-2020

Национальная сборная РФ отказалась выступать в новой форме, разработанной Adidas к чемпионату Европы 2020 года.

Футбол.
Футбол.
СС0

Новый дизайн спортивной формы вызвал споры из-за того, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не России. Это видно на фото с официальной презентации новой формы для игроков сборной РФ, которую вел Юрий Дудь.

Концерн Adidas надеется прийти к компромиссу на фоне скандала с формой сборной России по футболу, сообщает DW.

Adidas не стал уточнять, по чьей вине произошла ошибка.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами», — заявили в штаб-квартире Adidas.

Там выразили уверенность в том, что стороны придут к компромиссу, пишет bfm.ru. Компания 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

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