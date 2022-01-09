Скандального российского футболиста в Италии назвали «посмешищем года»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем премии «Футбольная урна» в номинации «Посмешище года», сообщается на сайте организаторов.

Как пишет РИА Новости, «Футбольная урна» — сатирическая награда, которая вручается худшим игрокам чемпионата Италии за календарный год.

Российский форвард набрал 53,21% голосов. Вторым стал полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо (22,02%), третьим — нападающий «Салернитаны» Симеон Точукву Нванкву (9,17%).

Александр Кокорин перешел в итальянский клуб в январе 2021 года из московского «Спартака». В текущем сезоне форвард провел за «Фиорентину» пять матчей, не отметившись результативными действиями.

На родине футболист в последние годы запомнился не своей игрой, а скандалами. Пару лет назад вместе с другом Павлом Мамаевым он избил двоих человек в московском ресторане, за что сидел в тюрьме.