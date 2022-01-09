9 января -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Скандального российского футболиста в Италии назвали «посмешищем года»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем премии «Футбольная урна» в номинации «Посмешище года», сообщается на сайте организаторов.

Снимок в Instagram Александра Кокорина.
Снимок в Instagram Александра Кокорина.
опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

Как пишет РИА Новости, «Футбольная урна» — сатирическая награда, которая вручается худшим игрокам чемпионата Италии за календарный год.

Российский форвард набрал 53,21% голосов. Вторым стал полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо (22,02%), третьим — нападающий «Салернитаны» Симеон Точукву Нванкву (9,17%).

Александр Кокорин перешел в итальянский клуб в январе 2021 года из московского «Спартака». В текущем сезоне форвард провел за «Фиорентину» пять матчей, не отметившись результативными действиями.

На родине футболист в последние годы запомнился не своей игрой, а скандалами. Пару лет назад вместе с другом Павлом Мамаевым он избил двоих человек в московском ресторане, за что сидел в тюрьме.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость