Ратрак раздора. Почему из-за новой техники в Барнауле поспорили спортсмены и неравнодушные жители

Краевое училище олимпийского резерва (УОР) на прошлой неделе презентовало свою главную покупку нынешнего года — новый современный ратрак. Оборудование привезли в Барнаул прямо с завода в Германии. Обошелся «малыш» в 18 млн рублей — сумма немалая и сопоставима с годовым бюджетом некоторых профессиональных клубов. В краевой федерации биатлона заявляют: покупка оправданная. Однако у спортивной общественности по этому поводу появились вопросы.

О чем был спор

Острое обсуждение неожиданно разгорелось в Instagram министра спорта края Алексея Перфильева. Под новостью о покупке ратрака кто-то задал вопрос: а целесообразно ли брать такую дорогостоящую технику на обслуживание трассы длиной всего 2,5 км — больше за забором УОР все равно нет.

В разговор вступила Елена Шалина, старший тренер по биатлону в училище, и сразу заявила: «Что вы прицепились к стоимости ратрака? Не вам решать, хватит его нам или нет». А потом добавила: все, кто не разбирается в профессиональном спорте, можете отправляться на Трассу здоровья. Там вам, как говорится, и место.

Неудержим оказался и председатель барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров, который, например, обвинил коллег-спортсменов из «Динамо», «Университета» и «Коммунальщика», получающих якобы сотни миллионов из бюджета, в низких результатах на «уровне первенства поселка».

Скрины комментария из Instagram Алексея Перфильева. www.instagram.com/ministrsporta_perfilev/ Скрины комментария из Instagram Алексея Перфильева. www.instagram.com/ministrsporta_perfilev/ Скрины комментария из Instagram Алексея Перфильева. www.instagram.com/ministrsporta_perfilev/

В какой-то момент вмешался сам министр и попросил быть добрее. Наутро собеседники Угарова оказались забанены. Так общение и закончилось.

Как покупали ратрак

Немецкий ратрак марки Pisten Bully 100 «пришвартован» к лыжно-биатлонному комплексу УОР в Сухом Логу вот уже больше месяца. Директор учреждения Евгений Трубников признается: ждали его здесь 10 лет.

Все эти годы укладывать трассу приходилось двумя «Буранами» и прицепными приспособлениями, часть из которых сами собрали вручную.

Ратрак на лыжно-биатлонном комплексе в Барнауле. Анна Зайкова

Выезжал на задание «Буран» и в мороз, и в метель, и было очевидно, что это неправильно.

«В минус 30 градусов человек работал в таких условиях — это одно. Второе — качество подготовки трассы ратраком совершенно другое. Это то же самое, что каток заливать из шланга или специальным оборудованием — другая скорость и другие ощущения. Спортсмену не надо переживать, на какую кочку он может налететь. Он сосредоточен только на результате», — рассказал Трубников.

По его словам, подобные ратраки уже давно работают на биатлонных комплексах других сибирских регионов.

Барнаульские лыжники в октябре. Олег Богданов

Что из себя представляет ратрак

Pisten Bully 100 денег своих вероятно стоит — марка проверенная и надежная — используется на всех мировых биатлонно-лыжных комплексах. Своеобразный BMW, только в своем классе. Гарантийный срок у ратрака — два года, но руководство УОР рассчитывает, что проработает он 15 лет, не меньше.

Для прокладки первоклассной трассы у него есть все необходимое: ковш впереди выравнивает и, если требуется, подчищает лишний снег. Ширина захвата у Pisten Bully 100 — 3,10 метра.

Гусеницы взрыхляют снег и разбивают ледяную корку. Эту же функцию выполняют фрезы. Резиновый уплотнитель на «корме» выводит на трассе тот самый вельвет — слегка ребристый снежный рисунок. Есть специальные приспособления и для нарезки лыжни классикой.

Ратрак на лыжно-биатлонном комплексе в Барнауле. Анна Зайкова Ратрак на лыжно-биатлонном комплексе в Барнауле. Анна Зайкова Ратрак на лыжно-биатлонном комплексе в Барнауле. Анна Зайкова

Красота. Осталось только правильно приложить руки. Для работы на ратраке в УОР приняли специального человека. Он постепенно осваивается, разбирается в тонкостях трассоукладочного дела.

Пока не все проходит гладко — несколько недель назад ратрак вышел за пределы лыжероллерного забора и в лесу, на лыжном круге, срезал снег, обильно смешал его с землей и растянул эту грязь на 200 метров. Участок этот в народе уже прозвали «убийством лыж».

Евгений Трубников все эти момент вроде как понимает и заверяет: водитель ратрака будет учиться работать правильно.

Ратрак на лыжно-биатлонном комплексе в Барнауле. Анна Зайкова

Надо сказать, что немецкий ратрак в УОР мог и не появиться. По условиям госзакупок, приобрести на бюджетные средства заказчик должен был отечественный образец. В России их производят в Челябинске, но качество сборки, по словам Евгения Трубникова, оставляет желать лучшего.

Где работает Pisten Bully 100

Гусеничный «малыш» уже утюжит стрельбище и 2,5 км лыжероллерной трассы, которую еще осенью, по соображениям безопасности, отгородили трехметровым забором. Больше у училища своей территории нет.

Два раза выезжал ратрак на соседний 600-метровый круг в Сухом Логу, который спортсмены УОР используют во время соревнований. Но это, скорее, исключение.

Этот факт и удивил общественность: бюджетные деньги вложены большие, а размах работ-то довольно скромный. Почему?

Идею о том, что плодами государственных вложений в спорт должны пользоваться как можно более широкие слои населения, целенаправленно продвигает Министерство спорта России. Руководитель ведомства Олег Матыцин подтвердил ее в январе нынешнего года, будучи на Алтае.

Осматривая барнаульский гребной канал, он похвалил местные власти за привлечение федерального и краевого финансирования в строительство и добавил, что теперь дорогостоящий объект должен использоваться по максимуму, иначе бюджетные деньги будут попросту потеряны.

История с ратраком, как говорится, из той же оперы, только масштаб чуть поменьше.

Ратрак на лыжно-биатлонном комплексе в Барнауле. Анна Зайкова

Что можно сделать

Сухой Лог, где располагается стрельбище училища олимпийского резерва — место уникальное: кусочек прекрасного соснового бора. Рельеф холмистый — такого нигде в Барнауле больше нет. Раздолье для качественной отработки лыжных спусков и подъемов.

Тот, кто в этом действительно понимает, бывает здесь регулярно. Сейчас вокруг стрельбища УОР есть две любительских трассы, подготавливают их местные энтузиасты — сами, без чьей бы то ни было помощи. Пользуются все без исключения — заборов нет.

Выезжают сюда и сами спортсмены. По словам Сергея Тарасова, руководителя Федерации биатлона Алтайского края, тренироваться только на трассе в 2,5 км непродуктивно, лыжникам и биатлонистам в любом случае нужен размах. Так почему бы не готовить большой круг вместе?

Ратрак на лыжно-биатлонном комплексе в Барнауле. Анна Зайкова

Проблема, как оказалась, в соснах. На одном участке дерево не позволяет ратраку опустить навесное оборудование, на другом — вообще перекрывает путь. Минприроды при этом непреклонно — трогать сосны нельзя. Но, как известно, если прекратить ругаться и приложить совместные усилия, выход найти можно. Выиграют от этого все.

Где еще можно встретить ратрак