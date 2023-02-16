16 февраля
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Спорт

Сколько придется восстанавливаться после удаления почки алтайскому хоккеисту

Директор ХК «Динамо-Алтай» Руслан Чайкин рассказал ТАСС о процессе восстановления Егора Стронова, которому недавно после игрового столкновения удалили почку.

Защитник ХКДА Егор Стронов.
Защитник ХКДА Егор Стронов.
Пресс-служба ХКДА

Врачи говорят, что восстановление займет минимум полгода. Сейчас жизни хоккеиста ничего не угрожает.

По словам Чайкина, защитник команды сейчас находится в общей палате. Скоро его переведут в отдельную.

Стронов все еще находится в самарской больнице, куда его привезли после рокового столкновения на матче. В Самару к нему приехала невеста.

«Он молодец, боец, держится. В Самаре он пробудет 10−15 дней.» — говорит Чайкин.

Директор клуба думает, что про возвращение на лед пока говорить не стоит. Однако Чайкин напомнил, что с одной почкой играет довольно известный хоккеист Арзамасцев.

В ТАСС отмечают, что в России удаление почки само по себе не становится основанием для инвалидности.

Напомним, что почку Егору Стронову удалили почку после столкновения на матче в рамках первенства ВХЛ.

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