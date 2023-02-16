Сколько придется восстанавливаться после удаления почки алтайскому хоккеисту

Врачи говорят, что восстановление займет минимум полгода. Сейчас жизни хоккеиста ничего не угрожает.
По словам Чайкина, защитник команды сейчас находится в общей палате. Скоро его переведут в отдельную.
Стронов все еще находится в самарской больнице, куда его привезли после рокового столкновения на матче. В Самару к нему приехала невеста.
«Он молодец, боец, держится. В Самаре он пробудет 10−15 дней.» — говорит Чайкин.
Директор клуба думает, что про возвращение на лед пока говорить не стоит. Однако Чайкин напомнил, что с одной почкой играет довольно известный хоккеист Арзамасцев.
В ТАСС отмечают, что в России удаление почки само по себе не становится основанием для инвалидности.
Напомним, что почку Егору Стронову удалили почку после столкновения на матче в рамках первенства ВХЛ.