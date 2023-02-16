Сколько придется восстанавливаться после удаления почки алтайскому хоккеисту

Директор ХК «Динамо-Алтай» Руслан Чайкин рассказал ТАСС о процессе восстановления Егора Стронова, которому недавно после игрового столкновения удалили почку.

Врачи говорят, что восстановление займет минимум полгода. Сейчас жизни хоккеиста ничего не угрожает.

По словам Чайкина, защитник команды сейчас находится в общей палате. Скоро его переведут в отдельную.

Стронов все еще находится в самарской больнице, куда его привезли после рокового столкновения на матче. В Самару к нему приехала невеста.

«Он молодец, боец, держится. В Самаре он пробудет 10−15 дней.» — говорит Чайкин.

Директор клуба думает, что про возвращение на лед пока говорить не стоит. Однако Чайкин напомнил, что с одной почкой играет довольно известный хоккеист Арзамасцев.

В ТАСС отмечают, что в России удаление почки само по себе не становится основанием для инвалидности.

Напомним, что почку Егору Стронову удалили почку после столкновения на матче в рамках первенства ВХЛ.