13 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Хоккеисту «Динамо-Алтай» удалили почку после столкновения на матче

Защитник команды Егор Стронов получил травму во время матча 11 февраля, его госпитализировали. Об этом сообщается на официальном сайте ХК «Динамо-Алтай».

Защитник ХКДА Егор Стронов.
Защитник ХКДА Егор Стронов.
Пресс-служба ХКДА

Самарская команда принимала у себя «Динамо-Алтай» в рамках первенства ВХЛ.

Алтайский хоккеист на пятой минуте второго периода столкнулся с нападающим соперников. Стронов продолжил играть, но его состояние ухудшилось после встречи.

Защитника госпитализировали в самарскую горбольницу № 1. В ходе обследования у игрока обнаружили сильное повреждение левой почки.

Спасти орган во время операции врачи не смогли. Почку пришлось удалить.

Сейчас состояние Егора оценивают как стабильно тяжелое.

Стронову 23 года, он играет на профессиональном уровне с 2018 года.

Толк рассказывает, что с одной почкой играет защитник новокузнецкого «Металлурга» Захар Арзамасцев. Он уже становился серебряным призером молодежного ЧМ и дважды выигрывал бронзу КХЛ вместе «Салаватом Юлаевым».

Ранее altapress.ru рассказывал, как вовлечь ребенка в хоккей и не «убить» родительскими амбициями.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость