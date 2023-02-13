Хоккеисту «Динамо-Алтай» удалили почку после столкновения на матче

Защитник команды Егор Стронов получил травму во время матча 11 февраля, его госпитализировали. Об этом сообщается на официальном сайте ХК «Динамо-Алтай».

Самарская команда принимала у себя «Динамо-Алтай» в рамках первенства ВХЛ.

Алтайский хоккеист на пятой минуте второго периода столкнулся с нападающим соперников. Стронов продолжил играть, но его состояние ухудшилось после встречи.

Защитника госпитализировали в самарскую горбольницу № 1. В ходе обследования у игрока обнаружили сильное повреждение левой почки.

Спасти орган во время операции врачи не смогли. Почку пришлось удалить.

Сейчас состояние Егора оценивают как стабильно тяжелое.

Стронову 23 года, он играет на профессиональном уровне с 2018 года.

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