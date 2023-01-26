Я устал, я ухожу. В Барнауле рассказали, как вовлечь ребенка в хоккей и не «убить» родительскими амбициями

24 января в Барнауле при содействии клуба «Динамо-Алтай» впервые презентовали национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина» — это сотни страниц методических указаний и спортивных навыков, как без вреда для здоровья привить ребенку любовь к клюшке и шайбе, чтобы в один момент он не сказал: «Не нужен мне ваш хоккей». Внедрять программу начали еще в 2018 году, и сейчас по ней работают в 35 регионах страны. Чем она полезна тренерам, юным игрокам и даже их родителям, читайте в разборе altapress.ru.

Как появилась «Красная машина»

Создавать единую для всей страны программу подготовки игроков Федерация хоккея России (ФХР) начала еще в 2017 году, а в 2018-м ее презентовали.

Андрей Иванов, в прошлом профессиональный игрок уровня КХЛ, а ныне спортивный функционер ФХР, рассказывает: в настоящий момент в стране насчитывается порядка 1 тыс. официальных детских школ по хоккею, еще примерно столько же работают, не регистрируясь. И каждый выбирает сам, как и чему учить ребенка.

На сегодняшний день продуманный стандарт подготовки есть у ведущих хоккейных академий страны, например, у казанского «АкБарса» и ярославского «Локомотива». Но это истории скорее внутриклубные и закрытые.

Андрей Иванов. предоставлено пресс-службой ХК ДА

Как правило, все остальные работают «кто в лес, кто по дрова». Чтобы это переломить, в Федерации и задумались о единой программе.

По словам Андрея Иванова, главные ее принципы были взяты из советской школы, например, принцип поступательности при распределении нагрузок. Специалист утверждает: в пятилетнем возрасте у ребенка должно быть два часа в неделю занятий на льду и столько же в зале. Увы, не все этому следуют.

«Есть примеры, когда родители водят маленьких детей на две и даже три тренировки в день, которые длятся по часу или полтора», — утверждает Иванов.

В федерации подсчитали: уходят из хоккея дети в определенном возрасте. В 7−8 лет они, как правило, просто выбирают другие виды спорта. А вот в 11−12 лет уже прощаются с хоккеем, не выдерживая физической и психологической нагрузки. В такой момент подростки обычно заявляют родителям: «Все, я от вашего хоккея устал».

Презентация программы «Красная машина» в Барнауле. предоставлено пресс-службой ХК ДА

Чем полезна «Красная машина»

Программа подготовки рассчитана на детей с 5 до 16 лет — на каждый возраст свое пособие. Есть в нем теоретическая часть, разъясняющая как взаимодействовать, развивать и на что делать акценты при работе с хоккеистами именно в этот период.

Есть и практическая часть — набор упражнений на льду и в зале, на которые надо обращать внимание. Всего в программе описано более 400 навыков. Как говорится, бери — и действуй.

Андрей Иванов отмечает: «Красная машина» не нацелена на то, чтоб выискивать только таланты.

Презентация программы «Красная машина» в Барнауле. предоставлено пресс-службой ХК ДА

Напротив, единый стандарт подготовки помогает подтянуться всей возрастной группе. Опыт тех, кто ее уже использует, показал: со временем на первые роли выходят ребята, игравшие во вторых и третьих «пятерках». Мастерство их растет, а психологическое давление, которое присуще лидерам, отсутствует. Отсюда и результат.

Еще один сложный аспект, на который нацелена «Красная машина», это спортивная «миграция». На вопрос Иванова алтайским тренерам, много ли у вас разъезжается талантливой молодежи, зал хором ответил: «Все».

По словам бывшего хоккеиста, переманивать игроков в детском хоккее начинают уже в 8−9 лет. Но закрепиться в новой, более сильной команде удается далеко не всем, как правило, всего пяти процентам уезжающих. Остальные начинают менять один клуб на другой, а затем не солоно хлебавши возвращаются обратно.

Презентация программы «Красная машина» в Барнауле. предоставлено пресс-службой ХК ДА

И для родителей и для самого ребенка — это шок. Если же школы работают по единой программе подготовки, стресс ощущается не так явственно, считают специалисты федерации.

Андрей Иванов,

начальник отдела внедрения национальной программы подготовки хоккеистов ФХР:

Когда ребенок переходит из одной спортивной школы в другую, конечно, он испытывает стресс, который может быть минимальным, если стандарты и требования по подготовке едины для всех школ. В таком случае основные технические и базовые моменты при переходе ребенку будут близки и понятны.

Есть ли выгода для родителей

В 2023 году Федерация хоккея России свою программу подготовки намерена дополнить еще одним разделом. Он будет включать рекомендации для тренеров, как вести себя не с детьми, а с их родителями. Андрей Иванов утверждает: именно этот вопрос сейчас наиболее актуален.

Презентация программы «Красная машина» в Барнауле. предоставлено пресс-службой ХК ДА

Чрезмерно нагружать своего ребенка, требовать от него невозможного, давить психологически, вмешиваться в тренировочный процесс — те ошибки, которые может и не специально, но зачастую допускают родители.

Вадим Краснослободцев, тоже в прошлом профессиональный игрок, а ныне специалист Федерации хоккея, на презентации «Красной машины» рассказал, что сам в детстве когда-то полгода не признавался родителям, что пропускает тренировки. «Садился в автобус и ездил по кругу полтора часа», — вспомнил он.

Где «Красная машина» уже работает

На сегодняшний день национальная программа работает в 35 регионах России, самые близкие к нам — Новосибирская, Омская области и Красноярский край. Есть школы-участники, которые даже круглогодичного льда не имеют.

Презентация программы «Красная машина» в Барнауле. предоставлено пресс-службой ХК ДА

Те, кто уже давно использует программу, почувствовали результат. Например, в новосибирской школе «Сибирь» повысились общие спортивные результаты.

Как попасть в программу

Ничего особого не требуется. В Федерацию хоккея России для этого нужно отправить заявку, а дальше — процесс обучения, внедрение стандартов, проведение тестирования организация берет на себя. Завести «Красную машину» может любая государственная и частная хоккейная секция.

На сегодняшний день на согласовании у ФХР находятся заявки от 70 школ со всей страны. Алтайских среди них пока нет.