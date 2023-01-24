Массовый лыжный спорт в Алтайском крае на подъеме — в выходные на барнаульской Трассе здоровья не протолкнуться, есть спортивные клубы, обучающие людей коньковому ходу, есть интересные соревнования. А что же с профессиональными лыжными гонками? Этот вопрос altapress.ru задал председателю краевой федерации Ольги Сементиной, в прошлом профессиональной спортсменке.

«Хотелось бы сделать больше»

— В Алтайском крае на слуху лыжные праздники «Мария-Ра», Тягунский марафон , школа и соревнования Yolochka Cup и многое другое. Все это проекты частных лиц. Вопрос резонный , чем занимается федерация?

— Прежде всего, проведением всех некоммерческих официальных соревнований. Как правило, это открытие лыжного сезона, первенство и чемпионат Алтайского края, а также различные спартакиады среди детских школ.

В 2023 году будем проводить уже традиционный фестиваль лыжного спорта. Федерация лыжных гонок России выделила средства на это мероприятие, местом проведения было выбрано Алтайское. Это позволит селу обновить стадион и еще раз заявить о себе как о Мекке лыжного спорта в крае.

Важным событием 2022 года для нас стало открытие отделения лыжных гонок на базе ДЮСШ № 9 в Барнауле.

Дети на лыжах. Андрей Лихошерстов/фотостудия PHOTOAMPLUA

Хотелось бы сделать больше, но на все не хватает ни ресурсов, ни времени. За последнее время на спортивные федерации наложили много бумажных обязательств, но при этом сократили полномочия.

В свое время меня попросили возглавить федерацию лыжных гонок края, чтобы она хоть как-то функционировала, была возможность отправлять спортсменов на соревнования, присваивать звания. Других желающих занять это место не было.

Знаю, что сейчас в мою сторону есть критика, но никто при этом не хочет прийти и сделать что-то лучше. Я живу по принципу: критикуешь — предлагай то, что сможешь сам сделать.

Беговые лыжи. Дмитрий Лямзин

— Сейчас даже федерация триатлона берет на вооружение беговые лыжи и проводит соревнования , например , по зимнему дуатлону. Вы рассматриваете для себя варианты коллабораций с другими видами спорта?

— Предложение от федерации триатлона по участию в зимнем дуатлоне (бег-лыжи-бег — прим. Ред.) поступало, я его направляла нашим тренерам. Но у них свое видение подготовки спортсменов и не всегда подобные соревнования удачно укладываются в тренировочные и стартовые графики. Если бы это было межсезонье, тогда другой вопрос.

Я сама в 2022 году участвовала многодневной гонке «Большая катунская тропа». Каждый день бежала и думала о том, какая же это могла быть классная тренировка для наших спортсменов. Если бы старт проходил в мае или июне, он бы хорошо вписывался в их подготовку.

Ольга Сементина , председатель Федерации лыжных гонок Алтайского края. Дмитрий Лямзин

«В нашем кошельке не сильно густо»

— Говоря о деньгах , каков на сегодняшний день бюджет вашего вида спорта? На что идут эти деньги?

— Бюджет из года в год уменьшается. Несколько лет назад нам выделяли из бюджета 3,9 млн рублей, сейчас — около 3 млн.

Сюда мы должны уложить проведение соревнований, обеспечение судей, подготовку краевой сборной и тех спортсменов, которые выступают на уровне сборной России. Часть их сборов проходят за счет всероссийской федерации, часть — за счет региональной.

Так, что не скажу, что в нашем кошельке сильно густо.

В музее лыж в Барнауле Дмитрий Лямзин

— В идеале бюджет каким должен быть , чтоб на все хватало?

— Развернуться можно очень хорошо. Есть пример федерации лыжных гонок Татарстана, когда к ним пришел спонсор, до этого помогавший хоккейной команде. Он сразу спросил, сколько нужно денег. Когда ему обозначили желаемую сумму, он сильно удивился и сказал: «Берите больше».

Они быстро закупили экипировку и инвентарь, начали отправлять спортсменов на сборы.

Я уже говорила, что федерация лыжных гонок выделила нам 1,5 млн на проведение фестиваля. 500 тыс. рублей мы уже потратили на техническое обеспечение — закупили шесть комплектов коньковых лыж для перспективных спортсменов в разных возрастных категориях.

Беговые лыжи. Дмитрий Лямзин

Еще один миллион остается на проведение, но, как оказалось, это не так уж и много. Смета составлялась еще в 2022 году, сейчас я захожу на те же сайты, смотрю расценки и понимаю, что уже не укладываюсь в лимиты. Приходится урезать бюджет.

«Александру Ракшину огромное спасибо»

— Лыжные гонки в Алтайском крае ассоциируются в большой степени с Александром Ракшиным , как главным идеологом и спонсором. Кто-то еще помогает?

— К сожалению, нет. Александру Ракшину надо сказать огромное спасибо за вклад в любительский спорт и развитие Трассы здоровья. Ее содержание действительно дорогого стоит.

Приезжаешь на Трассу здоровья — и глаз радуется, сколько ежедневно там людей. Правда есть определенная неразбериха — лыжники злятся на ходоков, плюшечники — на лыжников. Если не брать это во внимание, один факт, что у нас есть такой спортивный объект в Барнауле, уже прекрасно.

Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья» Анна Зайкова Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья» Анна Зайкова Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья» Анна Зайкова Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья» Анна Зайкова Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья» Анна Зайкова

У нас есть сообщество «Лыжные тренеры России», в котором как-то обсуждались виды лыжни в Финляндии. Все восхищались, что там есть лыжный мост через автомобильную дорогу. Я сбросила фотографии Трассы здоровья, чтоб все убедились, что не только в Финляндии, но и в Барнауле такое возможно.

— В 2021 году «Мария-Ра» вручила стипендии подающим надежды лыжникам Алтайского края. Как оцениваете эту практику и есть ли варианты ее расширить?

— Александр Ракшин сам выступил инициатором подобной практики. Со спортсменами — Яной Кирпиченко и Никитой Денисовым — заключены контракты на четыре года, у них есть определенные обязательства перед компанией «Мария-Ра». Другим тренерам и спортсменам вручали разовые премии и подарки.

В дальнейшем все будет зависеть от спортивных результатов — просто так деньги никто платить не будет. При этом делаются определенные исключения — у Яны Кирпиченко сейчас резкий провал, однако без помощи ее никто не оставляет.

Яна Кирпиченко. instagram.com/yana_kirpichenko

Я сама знаю, как это важно. У меня когда-то была перетренировка, выключившая меня из спорта на два года. Я очень благодарна, что в тяжелый момент нашлись люди, готовые меня поддержать. Спустя эти два года пришли лучшие мои результаты.

«У нас есть определенный застой»

— Сергей Тарасов два года назад в нашем с ним интервью говорил , что биатлону не хватает «материала» — достаточного количества детей , из которых можно выбирать талантливых и делать чемпионов. В лыжных гонках есть такие проблемы?

— Я думаю, они актуальны для всех видов спорта, у которых есть главный конкурент — гаджеты. Современный образ жизни в принципе не способствует детскому спорту.

У взрослых другое дело — циклический спорт среди любителей на подъеме. Волна интереса к лыжам, бегу, триатлону началась в Москве и постепенно докатилась до нас. Думаю, что со временем спортсмены-любители будут вовлекать в спорт и своих детей.

Ночная гонка в Барнауле. Светлана Крюкова.

— Где сейчас на Алтае подрастают лыжные самородки?

— Не благодаря, а вопреки Рубцовск является главной кузницей лыжных талантов среди алтайских городов. Сейчас там подрастают перспективные юниоры. Показательно, что из шести комплектов лыж, закупленных для талантливой молодежи, три уходят в рубцовскую школу. В 2022 году там работали сразу восемь лыжных тренеров.

Есть перспективные ребята в Первомайском, Алтайском, Шипуновском районах. Как правило, на местах все решают заинтересованные люди — это могут быть тренеры или спонсоры или активные главы муниципалитетов.

К сожалению, заинтересованных не много — на заседание президиума федерации лыжных гонок мало кто приезжает, хотя нам есть что решать и обсуждать.

Лыжи и лыжники. Олег Богданов

— Нынешний этап развития лыжных гонок в крае вы бы с каким историческим периодом могли сравнить? Может быть ренессанс , возрождение или эпоха застоя Брежнева?

— У нас тоже есть определенный застой — детей, желающих заниматься лыжами, мало, есть проблема с тренерскими кадрами.

Сейчас как получается — родитель должен ребенка на тренировку привезти, шапку ему поправить, все проконтролировать. Самостоятельности у детей совсем мало, что сильно мешает. Я в детстве через весь Рубцовск на тренировку ходила сама и никто по этому поводу не волновался.

«Летишь на лыжероллерах , а на встречу ребенок»

— Говоря об инфраструктуре , в Барнауле есть Трасса здоровья , Локомотив , Елочка , есть трасса в Санниково. Но даже любители считают , что этого не достаточно. Согласны?

— Нет, я считаю, что вполне достаточно. При этом всегда можно найти причину, почему не получилось. Тренеры по лыжам любят говорить, что спортсмены мало выезжают на сборы и списывают на это отсутствие высоких результатов.

Дети на лыжах. Андрей Лихошерстов/фотостудия PHOTOAMPLUA

Я могу рассказать о собственном опыте — на свой первый взрослый Чемпионат мира по лыжным гонкам я отобралась, тренируясь преимущественно в Барнауле. У меня был эмоциональный спад, поэтому я решила провести больше времени дома с семьей.

Тренировок в Барнауле мне оказалось достаточно для хорошего результата.

— Полагаете , Барнаулу не нужна еще одна трасса исключительно для профессионалов и продвинутых лыжников-любителей?

— Есть хорошая огороженная трасса Алтайского училища олимпийского резерва в Сухом логу.

Надо понимать, что ни в одном городе России нет свободного допуска на подобные объекты — это вопрос, прежде всего, безопасности. Везде закрыто. Другой вопрос, что люди могут приехать, заплатить деньги и потренироваться.

Беговые лыжи. Дмитрий Лямзин

Пока АУОР не наладил систему допуска на свою трассу для всех желающих, но, я уверенна, со временем это произойдет. Думаю, что такие спортсмены как Никита Денисов и Яна Кирпиченко имеют право в любой момент там тренироваться.

Могу сказать, что в прежние годы, когда трасса в Сухом логу была открыта для гуляющих, каждую тренировку у меня воровали бутылку с водой. Были и более серьезные случаи — летишь на лыжероллерах, а тебе на встречу ребенок на велосипеде. И за секунду выбираешь, либо с трассы слетать в сосну, либо сбивать ребенка.

«Встреча с Еленой Вяльбе могла быть интересна»

— Сергей Тарасов говорил , что в большинстве районов у биатлона все плохо — в лучшем случае есть старая база и неукатанная лыжня. Вам этого достаточно?

— В мое время в Рубцовске никто трассу не укатывал, мы ее топтали ногами. В современных реалиях, конечно, этого не достаточно. Нужен хотя бы снегоход.

Дети на лыжах. Андрей Лихошерстов/фотостудия PHOTOAMPLUA

В муниципалитетах многое зависит от инициативности тренеров, но их не везде хватает. Мне звонили из Зонального района, где искали тренера по лыжам. Предлагали хорошую зарплату и жилье — никто не откликнулся.

В Бийском районе уже много лет работает тренером Татьяна Роменских. Ей в помощь ищут молодого специалиста, тоже желающих нет.

— В Алтайском крае лыжные гонки — это базовый вид спорта. Особое отношение чувствуете?

— Развитие какого-либо вида спорта в регионе во многом зависит от личного отношения губернатора.

Я знаю, что на имя Виктора Томенко приходили два письма от Елены Вяльбе (председатель Федерации лыжных гонок России — прим. Ред) с предложением о встрече. Ей даже не прислали ответ. Сами понимаете, просто приехать Барнаул и постучаться в кабинет она не может.

Когда я по этому поводу задала вопрос в министерстве спорта края, мне дали понять, что это не мое дело.

Губернатор Виктор Томенко катается на лыжах в аномальные морозы instagram.com/gubernator_tomenko

Честно, удивлена таким отношением. Я лично видела Виктора Томенко на Трассе здоровья, знаю, что ему не безразличен спорт, и встреча с Еленой Вяльбе могла быть ему интересна.

— Несколько лет назад минспорт Алтайского края говорил об открытии краевой школы лыжных гонок и биатлона с 11 филиалами. Идея еще жива?

— Больше двух лет мы слушали обещания, и каждый раз нас «кормили завтраками». Дважды переделывали гору документов, связанных с открытием этой школы, тратили на это время. К сожалению, с мертвой точки так ничего и не сдвинулось.

Сейчас уже ходят слухи, что краевая школа будет только по биатлону. Однако мы не теряем надежды на то, что она будет ориентирована и на лыжные гонки, и на биатлон. Такое решение было бы оптимальным и правильным.

Дети на лыжах. Андрей Лихошерстов/фотостудия PHOTOAMPLUA

Специальный вопрос

— После ухода ряда мировых спортивных брендов из России , как обстоят дела с закупкой инвентаря. На чем теперь катаетесь?

— Компания Fischer продолжает работать в России, но цены на лыжи серьезно выросли. Надо сказать, что продукции этого производителя в мире в принципе не хватает. Борьба за Fischer разворачивается жесточайшая — магазины уже сделали предзаказ на зиму 2023−2024 годов. На сегодняшний день появилось большое количество теневых перевозчиков, которые закупают экипировку и доставляют ее через границу.

О чем еще рассказал собеседник

О бесперспективности профессионального спорта Я согласна, что тотальные отстранения от международных соревнований делают профессиональный спорт во многом бесцельным. У меня есть друзья в сборной России по лыжным гонкам и, честно сказать, я не представляю, в чем они теперь находят мотивацию. Полагаю, что надежда на скорое возвращение российских атлетов остается. Международная федерация лыжных гонок готова была допустить наших спортсменов. Об этом говорили и ведущие мировые лыжники, но окончательное решение было не в нашу пользу. О нейтральном флаге Я бы согласилась выступать под нейтральным флагом. Все равно все бы знали, из какой я страны. Надо понимать спортсменов — они усиленно тренируются, жертвуют своим временем, семьей, здоровьем, чтобы выступить, возможно, один раз в жизни на главных стартах. Для них это чрезвычайно важно. О нетерпимости к допингу Спортсмены порой становятся заложниками системы. У меня есть знакомая лыжница, которой допинг вколол тренер, сказав, что это витамины. Когда ее поймали, от спортсменки этот тренер сразу открестилась. Но отбыв дисквалификацию, она всему миру доказала, что способна выигрывать крупнейшие старты, будучи «чистой». Конечно, можно быть принципиальным и требовать перед каждым уколом ампулу препарата, но таких спортсменов мало. У нас в России многое держится на доверии. Если же наказывать за допинг, то наказывать всех — и спортсменов, и тренеров, и врачей, вплоть до министра спорта.

Досье

Ольга Валерьевна Сементина родилась 27 сентября 1985 года в Рубцовске. Семья была рабочая — папа трудился электриком, мама — старшей прачкой на местной ТЭЦ. Еще в школьные годы Ольга начала заниматься лыжными гонками — тренировалась у Андрея Останина и Сергея Мороза. После переезда в Барнаул поступила в Алтайское училище олимпийского резерва. Высшее образование получила в Алтайском педагогической университете и РАНХиГС.

За годы в спорте Ольга Сементина становилась многократным победителем и призером всероссийских соревнований, участвовала в Чемпионатах мира по лыжным гонкам.

Ольга Сементина , председатель Федерации лыжных гонок Алтайского края. Дмитрий Лямзин

В 2014 году спортсменка вошла в сборную страны и выступила на Олимпиаде в Сочи, став шестой в эстафете и 13-й в личном зачете. На этапах Кубка мира лучшим результатом было пятое место.

Ольга Сементина замужем, воспитывает двух детей. В настоящий момент она руководит спортивным клубом Z-club22 с тренировками для детей и взрослых. 26 февраля на базе «Славное» она проведет традиционную семейную лыжную эстафету для детей и их родителей.