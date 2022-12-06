6 декабря
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Спорт

Не промахнешься. 14 мест в Барнауле, где можно активно отдохнуть зимой

Alyapress.ru собрал подборку мест Барнаула, в которых зимой может потренироваться не только спортсмен, но и любитель.

Лыжная база Локомотив.
Лыжная база Локомотив.
yandex.ru/maps

Бассейны

Спорткомплекс Обь

Адрес: ул. Папанинцев, 96а, работает пн-вс с 08:00 до 22:00.

  • Одно посещение «Свободное посещение»: от 250 руб. до 350 руб.
  • Абонемента на месяц «Свободное посещение»: 4500 руб.
  • Абонемента на три месяца «Свободное посещение»: 10500 руб.

Олимпийский

Адрес: пр. Ленина, 46 к Е, работает пн-вс с 07:00 до 21:30.

  • Одно посещение: 250 руб.
  • Абонемент на четыре посещения: 940 руб.
  • Абонемент на восемь посещений: 1800 руб.

Рельеф

Адрес: ул. Власихинская, 160, работает пн-пт с 08:00 до 21:00, сб-вс с 09:00 до 21:00.

  • Одно посещения: 105 руб.
  • Абонемент на месяц: 1300 руб.
Бассейн Обь.
Бассейн Обь.
yandex.ru/maps
Бассейн Олимпийский.
Бассейн Олимпийский.
yandex.ru/maps
Бассейн Обь.
Бассейн Обь.
yandex.ru/maps

Лыжные базы

Динамо

Адрес: Змеиногорский тракт, 36, прокат работает пн-вс с 10:00 до 18:00, со своим инвентарем круглосуточно.

  • Прокат деревянных лыж: 50 руб./час
  • Прокат пластиковых лыж: 60−100 руб./час

Локомотив

Адрес: ул. ​Кутузова, 140, работает пн-вс с 09:00 до 17:00.

  • Прокат деревянных лыж: 80 руб./час
  • Прокат пластиковых лыж: 120−150 руб./час

Авальман

Адрес: ул. Абаканская, 3 г, работает пн-пт с 13:00 до 22:00, сб-вс: 10:00 до 21:00.

  • Прокат горных лыж категории А: 350 руб./час
  • Прокат горных лыж категории В: 300 руб./час
  • Прокат сноуборда категории А: 350 руб./час
  • Прокат сноуборда категории В: 300 руб./час
Посетители лыжной базы &quot;Динамо&quot;
Посетители лыжной базы «Динамо»
Анна Зайкова
Скандинавская ходьба на лыжной базе &quot;Динамо&quot;
Скандинавская ходьба на лыжной базе «Динамо»
Анна Зайкова
Ночная гонка лыжников в Барнауле.
Ночная гонка лыжников в Барнауле.
yolochka.ski/

Как одеться на уличную тренировку зимой?

  1. Плотная непродуваемая куртка с капюшоном.
  2. Тонкое термобелье. Будет оптимально, если при выходе на улицу первым делом вы почувствуете прохладу. Во физических нагрузок кровообращение ускорится, а тело согреется.
  3. Теплые тайтсы и/или влагонепроницаемые спортивные штаны с манжетами на щиколотках.
  4. Перчатки
  5. Шапка — легкая, спортивная.
  6. Снуд на морозы (чтобы дышать через тонкий шарф и не простудить горло)
  7. Кроссовки водонепронициемые с нескользящей подошвой. Также стоит надеть утепленные носки.

Катки

Клевченя
Открытый каток.

Адрес: Бульвар 9 Января, 29а, работает вт-ср и пт-сб с 18:00 до 21:00, вс с 15:00 до 21:00.

  • Прокат коньков: 250−300 руб./час
  • Прокат коньков: 400 руб./день
  • Со своими коньками вход бесплатный

Локомотив
Открытый каток

Адрес: ул. ​Кутузова, 140, работает пн-вс с 09:00 до 17:00.

  • Прокат коньков: 100 руб./час
  • Со своими коньками: 50 руб. вход

Льдинка
Крытый каток

Адрес: ул. Ленинградская, , работает пн-пт с 12:00 до 21:00, сб-вс с 11:00 до 22:00.

  • Прокат коньков от 250 руб./час
  • Со своими коньками от 200 руб./час

Арлекино
Открытый каток

Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а, работает пн-вс с 10:00 до 22:00.

  • Прокат коньков: 100 руб./час
  • Вход: 50 руб.

Карандин-арена «Динамо"
Крытый каток

Адрес: ул. Жасминная, 3, работает пн-вс с 06:00 до 23:00.

  • Прокат коньков: 100 руб./час
  • Вход: 150−250 руб.
Ледовый каток &quot;Клевченя&quot;.
Ледовый каток «Клевченя».
vk.com/katok_klevchenya
Карандин-арена.
Карандин-арена.
vk.com/karandin_arena
Каток Клевченя.
Каток Клевченя.
vk.com/katok_klevchenya

Места для бега: крытые и открытые

Манеж АГТУ
Крытый

Адрес: пр. Комсомольский, 69а, работает пн-вс с 08:00 до 21:00.

  • Вход: 100 руб.

Трасса Здоровья
Открытая

Адрес: Змеиногорский тракт, 36

  • Вход: свободный

Сухой лог
Открытый

Адрес: ул. Власихинская, 69ф

  • Вход: свободный

Также для бега хорошо подходят стадионы: они могут быть отдельными сооружениями, быть частью спортивных или обыкновенных школ, самое главное, чтобы дорожки были почищены или «укатаны».

Манеж.
Манеж.
altapress.ru

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