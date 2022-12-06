Не промахнешься. 14 мест в Барнауле, где можно активно отдохнуть зимой

Бассейны
Спорткомплекс Обь
Адрес: ул. Папанинцев, 96а, работает пн-вс с 08:00 до 22:00.
- Одно посещение «Свободное посещение»: от 250 руб. до 350 руб.
- Абонемента на месяц «Свободное посещение»: 4500 руб.
- Абонемента на три месяца «Свободное посещение»: 10500 руб.
Олимпийский
Адрес: пр. Ленина, 46 к Е, работает пн-вс с 07:00 до 21:30.
- Одно посещение: 250 руб.
- Абонемент на четыре посещения: 940 руб.
- Абонемент на восемь посещений: 1800 руб.
Рельеф
Адрес: ул. Власихинская, 160, работает пн-пт с 08:00 до 21:00, сб-вс с 09:00 до 21:00.
- Одно посещения: 105 руб.
- Абонемент на месяц: 1300 руб.
Лыжные базы
Динамо
Адрес: Змеиногорский тракт, 36, прокат работает пн-вс с 10:00 до 18:00, со своим инвентарем круглосуточно.
- Прокат деревянных лыж: 50 руб./час
- Прокат пластиковых лыж: 60−100 руб./час
Локомотив
Адрес: ул. Кутузова, 140, работает пн-вс с 09:00 до 17:00.
- Прокат деревянных лыж: 80 руб./час
- Прокат пластиковых лыж: 120−150 руб./час
Авальман
Адрес: ул. Абаканская, 3 г, работает пн-пт с 13:00 до 22:00, сб-вс: 10:00 до 21:00.
- Прокат горных лыж категории А: 350 руб./час
- Прокат горных лыж категории В: 300 руб./час
- Прокат сноуборда категории А: 350 руб./час
- Прокат сноуборда категории В: 300 руб./час
Как одеться на уличную тренировку зимой?
- Плотная непродуваемая куртка с капюшоном.
- Тонкое термобелье. Будет оптимально, если при выходе на улицу первым делом вы почувствуете прохладу. Во физических нагрузок кровообращение ускорится, а тело согреется.
- Теплые тайтсы и/или влагонепроницаемые спортивные штаны с манжетами на щиколотках.
- Перчатки
- Шапка — легкая, спортивная.
- Снуд на морозы (чтобы дышать через тонкий шарф и не простудить горло)
- Кроссовки водонепронициемые с нескользящей подошвой. Также стоит надеть утепленные носки.
Катки
Клевченя
Открытый каток.
Адрес: Бульвар 9 Января, 29а, работает вт-ср и пт-сб с 18:00 до 21:00, вс с 15:00 до 21:00.
- Прокат коньков: 250−300 руб./час
- Прокат коньков: 400 руб./день
- Со своими коньками вход бесплатный
Локомотив
Открытый каток
Адрес: ул. Кутузова, 140, работает пн-вс с 09:00 до 17:00.
- Прокат коньков: 100 руб./час
- Со своими коньками: 50 руб. вход
Льдинка
Крытый каток
Адрес: ул. Ленинградская, 7б, работает пн-пт с 12:00 до 21:00, сб-вс с 11:00 до 22:00.
- Прокат коньков от 250 руб./час
- Со своими коньками от 200 руб./час
Арлекино
Открытый каток
Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а, работает пн-вс с 10:00 до 22:00.
- Прокат коньков: 100 руб./час
- Вход: 50 руб.
Карандин-арена «Динамо"
Крытый каток
Адрес: ул. Жасминная, 3, работает пн-вс с 06:00 до 23:00.
- Прокат коньков: 100 руб./час
- Вход: 150−250 руб.
Места для бега: крытые и открытые
Манеж АГТУ
Крытый
Адрес: пр. Комсомольский, 69а, работает пн-вс с 08:00 до 21:00.
- Вход: 100 руб.
Трасса Здоровья
Открытая
Адрес: Змеиногорский тракт, 36
- Вход: свободный
Сухой лог
Открытый
Адрес: ул. Власихинская, 69ф
- Вход: свободный
Также для бега хорошо подходят стадионы: они могут быть отдельными сооружениями, быть частью спортивных или обыкновенных школ, самое главное, чтобы дорожки были почищены или «укатаны».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!