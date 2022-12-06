Не промахнешься. 14 мест в Барнауле, где можно активно отдохнуть зимой

Alyapress.ru собрал подборку мест Барнаула, в которых зимой может потренироваться не только спортсмен, но и любитель.

Бассейны

Спорткомплекс Обь

Адрес: ул. Папанинцев, 96а, работает пн-вс с 08:00 до 22:00.

Одно посещение «Свободное посещение»: от 250 руб. до 350 руб.

Абонемента на месяц «Свободное посещение»: 4500 руб.

Абонемента на три месяца «Свободное посещение»: 10500 руб.

Олимпийский

Адрес: пр. Ленина, 46 к Е, работает пн-вс с 07:00 до 21:30.

Одно посещение: 250 руб.

Абонемент на четыре посещения: 940 руб.

Абонемент на восемь посещений: 1800 руб.

Рельеф

Адрес: ул. Власихинская, 160, работает пн-пт с 08:00 до 21:00, сб-вс с 09:00 до 21:00.

Одно посещения: 105 руб.

Абонемент на месяц: 1300 руб.

Бассейн Обь. yandex.ru/maps Бассейн Олимпийский. yandex.ru/maps Бассейн Обь. yandex.ru/maps

Лыжные базы

Динамо

Адрес: Змеиногорский тракт, 36, прокат работает пн-вс с 10:00 до 18:00, со своим инвентарем круглосуточно.

Прокат деревянных лыж: 50 руб./час

Прокат пластиковых лыж: 60−100 руб./час

Локомотив

Адрес: ул. ​Кутузова, 140, работает пн-вс с 09:00 до 17:00.

Прокат деревянных лыж: 80 руб./час

Прокат пластиковых лыж: 120−150 руб./час

Авальман

Адрес: ул. Абаканская, 3 г, работает пн-пт с 13:00 до 22:00, сб-вс: 10:00 до 21:00.

Прокат горных лыж категории А: 350 руб./час

Прокат горных лыж категории В: 300 руб./час

Прокат сноуборда категории А: 350 руб./час

Прокат сноуборда категории В: 300 руб./час

Посетители лыжной базы «Динамо» Анна Зайкова Скандинавская ходьба на лыжной базе «Динамо» Анна Зайкова Ночная гонка лыжников в Барнауле. yolochka.ski/

Как одеться на уличную тренировку зимой? Плотная непродуваемая куртка с капюшоном. Тонкое термобелье. Будет оптимально , если при выходе на улицу первым делом вы почувствуете прохладу. Во физических нагрузок кровообращение ускорится , а тело согреется. Теплые тайтсы и/или влагонепроницаемые спортивные штаны с манжетами на щиколотках. Перчатки Шапка — легкая , спортивная. Снуд на морозы ( чтобы дышать через тонкий шарф и не простудить горло) Кроссовки водонепронициемые с нескользящей подошвой. Также стоит надеть утепленные носки.

Катки

Клевченя

Открытый каток.

Адрес: Бульвар 9 Января, 29а, работает вт-ср и пт-сб с 18:00 до 21:00, вс с 15:00 до 21:00.

Прокат коньков: 250−300 руб./час

Прокат коньков: 400 руб./день

Со своими коньками вход бесплатный

Локомотив

Открытый каток

Адрес: ул. ​Кутузова, 140, работает пн-вс с 09:00 до 17:00.

Прокат коньков: 100 руб./час

Со своими коньками: 50 руб. вход

Льдинка

Крытый каток

Адрес: ул. Ленинградская, 7б, работает пн-пт с 12:00 до 21:00, сб-вс с 11:00 до 22:00.

Прокат коньков от 250 руб./час

250 руб./час Со своими коньками от 200 руб./час

Арлекино

Открытый каток

Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а, работает пн-вс с 10:00 до 22:00.

Прокат коньков: 100 руб./час

Вход: 50 руб.

Карандин-арена «Динамо"

Крытый каток

Адрес: ул. Жасминная, 3, работает пн-вс с 06:00 до 23:00.

Прокат коньков: 100 руб./час

Вход: 150−250 руб.

Ледовый каток «Клевченя». vk.com/katok_klevchenya Карандин-арена. vk.com/karandin_arena Каток Клевченя. vk.com/katok_klevchenya

Места для бега: крытые и открытые

Манеж АГТУ

Крытый

Адрес: пр. Комсомольский, 69а, работает пн-вс с 08:00 до 21:00.

Вход: 100 руб.

Трасса Здоровья

Открытая

Адрес: Змеиногорский тракт, 36

Вход: свободный

Сухой лог

Открытый

Адрес: ул. Власихинская, 69ф

Вход: свободный

Также для бега хорошо подходят стадионы: они могут быть отдельными сооружениями, быть частью спортивных или обыкновенных школ, самое главное, чтобы дорожки были почищены или «укатаны».