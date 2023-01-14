Забрали золото: что известно о допинговом скандале с Камилой Валиевой

Камилу Валиеву лишили золотой медали чемпионата России-2022, хотя РУСАДА признало, что Валиева не нарушала антидопинговые правила. Об этом сообща ют на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, на Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях. Тогда она впервые в истории игра выполнила четверной прыжок.

Однако сборную России не наградили из-за того, что в пробе Валиевой нашли допинг. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) 13 января оправдало 16-летнюю фигуристку Камилу Валиеву.

«Комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении организации.

Камилу Валиеву в итоге лишили золота чемпионата России 2022 года.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к РУСАДА.

«Я не уверена и не знаю, затягивает ли РУСАДА это дело или нет, но я считаю, что Камилу Валиеву уже пора наконец-то оставить в покое со всеми этими разбирательствами», — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова объяснила уникальность молодой российской фигуристки.