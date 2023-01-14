14 января
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Спорт

Забрали золото: что известно о допинговом скандале с Камилой Валиевой

Камилу Валиеву лишили золотой медали чемпионата России-2022, хотя РУСАДА признало, что Валиева не нарушала антидопинговые правила. Об этом сообщают на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Коньки.
Коньки.
Открытые источники.

Напомним, на Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях. Тогда она впервые в истории игра выполнила четверной прыжок.

Однако сборную России не наградили из-за того, что в пробе Валиевой нашли допинг. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) 13 января оправдало 16-летнюю фигуристку Камилу Валиеву.

«Комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении организации.

Камилу Валиеву в итоге лишили золота чемпионата России 2022 года.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к РУСАДА.

«Я не уверена и не знаю, затягивает ли РУСАДА это дело или нет, но я считаю, что Камилу Валиеву уже пора наконец-то оставить в покое со всеми этими разбирательствами», — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова объяснила уникальность молодой российской фигуристки.

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