27 апреля
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Спорт

Тренер Тарасова объяснила уникальность молодой российской фигуристки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила уникальность российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет РБК.

Коньки.
Коньки.
Архив сайта 5ine.ru

«Она подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», — заявила специалист.

Тарасова подчеркнула — Валиева обладает уникальным талантом.

Ранее президент России Владимир Путин дал совет 16-летней Валиевой. Он посчитал, что спортсменке не стоит обращать внимание на критику.

«Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», — заявил глава государства.

Призеры Олимпийских игр 2022 года встретились с Путиным накануне и получили награды за выступление в Пекине, пишет Lenta.ru.

Спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Валиева завоевала золото в командных соревнованиях на Играх, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.

Между тем Валиева стала самой богатой российской фигуристкой.

Что произошло

В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки, что позволило ей избежать отстранения. В индивидуальном турнире она заняла четвертое место.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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