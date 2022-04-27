Тренер Тарасова объяснила уникальность молодой российской фигуристки

«Она подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», — заявила специалист.

Тарасова подчеркнула — Валиева обладает уникальным талантом.

Ранее президент России Владимир Путин дал совет 16-летней Валиевой. Он посчитал, что спортсменке не стоит обращать внимание на критику.

«Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», — заявил глава государства.

Призеры Олимпийских игр 2022 года встретились с Путиным накануне и получили награды за выступление в Пекине, пишет Lenta.ru.

Спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Валиева завоевала золото в командных соревнованиях на Играх, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.

Между тем Валиева стала самой богатой российской фигуристкой.

Что произошло

В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки, что позволило ей избежать отстранения. В индивидуальном турнире она заняла четвертое место.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе.