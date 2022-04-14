Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристкой.

«Для нее это неплохая сумма. Конечно, это не какие-то сумасшедшие деньги, но зато полностью заслуженные. Они очень непросто даются фигуристам, через титанический труд. В фигурном катании все строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят. А вид спора, прямо скажем, не дешевый», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Цифры и Игры

Валиева в сезоне 2021/22 заработала больше всех среди российских фигуристок. Ее гонорары составили около 111,3 тыс. долларов, пишет Газета.Ru.

На Олимпиаде в Пекине 15-летняя фигуристка в составе сборной России стала победителем командного турнира. В личном первенстве россиянка осталась без медалей.

Между тем прославленная фигуристка Ирина Роднина удивилась, что Валиеву называют главным героем сборной на Играх.

«Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов. Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. То, что на нее выпало — катастрофа: для нее лично, для фигурного катания и олимпийской команды. Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», — цитировал Роднину «Чемпионат».

Что произошло

Во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал.

В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. В последний момент ей разрешили принять участие в личном турнире.