«Скоро нас не узнают»: лучшие российские биатлонисты показали, как тренируются в Белокурихе

Сильнейшие российские биатлонисты продолжают свои первые сборы на Алтае. На днях на живописной серпантинной дороге на Белокуриху-2 у них прошла гонка на лыжероллерах. «Тяжело в учении», — написал в своем Instagram наблюдавший за происходящим Владимир Драчев, президент союза биатлонистов.

Гонка у девушек-биатлонисток началась на высоте 200 метров над уровнем моря, а завершилась на 800 метрах.

Как пояснил altapress.ru Анатолий Жданович, директор спортивного комплекса на «Белокурихе-2», движение по серпантину на это время не перекрывали. Подобные тренировки у спортсменов теперь проходят каждое утро.

Помимо этого, в первой половине дня они занимаются бегом и катаются на велосипедах. Для этого трассу спортивного комплекса «Алтайские горы» прошли грейдером.

В самой Белокурихе им доступен бассейн и тренажерный зал.

20 мая биатлонистка сборной России Лариса Куклина выложила в Instagram часть своей тренировки с подписью «Скоро нас не узнают».

Напомним, с 14 мая в городе-курорте проводят восстановительные сборы члены юниорской и основной сборных страны по биатлону. Параллельно с ними в Белокурихе ведут подготовку к сезону стреляющие лыжники из Казахстана.