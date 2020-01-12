СМИ рассказали о «космических» заработках звезд-фигуристок в ледовых шоу

За участие в коммерческих ледовых шоу наши звездные фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева получают «космические» выплаты, узнало издание «Аргументы и Факты».

Алина Загитова исполнила роль в представлении Татьяны Навки «Спящая красавица». Евгения Медведева поучаствовала в постановке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», напоминает сайт sportsmail.

И вот, как стало известно «АиФ», первая за каждый выход на лед получала по 10 тыс. долларов (около 610 тысяч рублей), вторая — около 150 тыс. рублей за представление. Ну что ж — на то они и звезды, чтобы получать «космические» заработки.

5 января Авербух рассказал, что в среднем звезды фигурного катания получают по 150−200 тысяч рублей за участие в ледовых спектаклях. Правда, олимпийский чемпион Максим Траньков, который не раз участвовал в этих шоу, удивился: «Ого, а мы почему не в курсе?»

Загитова в декабре заявила, что приостанавливает карьеру и планирует участвовать в шоу Навки — соцсети буквально «взвыли» после ее заявления.

Медведева же снялась с чемпионата России из-за проблем с коньками.