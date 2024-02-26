Специалисты назвали самые опасные упражнения для поясницы. Об этом сообщает Men Today.

Первое опасное упражнение для поясницы — наклон с гантелями или штангой. Неправильная техника может оказаться сильной тяжелой для поясничного отдела позвоночника.

Второе упражнение, которое может навредить — становая тяга. Если делать упражнение с горбатой спиной, то это приведет к повреждениям.

Третьими по опасности — выпады со штангой на плечах.

Также гиперэкстензия и приседания со штангой могут привести к травмам поясницы.

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