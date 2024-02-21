21 февраля
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Здоровье

Женщинам рассказали о главных правилах интимной гигиены

Специалистка по интимной гимнастике Стефани Тейлор рассказала, что интимная гигиена также важна, как и уход за кожей. Об этом пишет Mirror.

Девушки в бикини
Девушки в бикини
CC0

В первую очередь следует пользоваться средствами, которые предназначены для интимной гигиены. Чаще всего они не содержат парфюмерных добавок.

Также стоит отказаться от тесного нижнего белья, чтобы исключить развитие болезней мочеиспускательного канала.

Тем, кто занимается спортом, специалист порекомендовала сразу после тренировок переодеваться в чистую одежду.

Кроме того, она заявила, что лобковые волосы защищают интимную область от трения и останавливают развитие бактерий.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве изучили женское нижнее белье и вынесли вердикт.

Отмечается, что в белье Incanto почти в 10 раз превышено содержание токсичного вещества стирола.

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