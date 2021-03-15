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Спорт

Спорт для грустных. Рубцовчане жалуются на директора стадиона, который не разрешает заливать дорожку для тренировок конькобежцев

Рубцовчане жалуются на состояние стадиона «Торпедо». Он завален снегом, и спортсменам приходится бегать по нечищенной тропинке. «Вот такие условия для детей, которые хотят ехать на Олимпиаду!», — пишут в соцсетях.

Рубцовчане сняли нечищенный стадион, где тренируются конькобежцы
Рубцовчане сняли нечищенный стадион, где тренируются конькобежцы
Беспредел - Обратная сторона Рубцовска

На состояние стадиона обратили внимание подписчики сообщества «Беспредел — Обратная сторона Рубцовска».

«Вот так выглядит дорожка для бега на „Торпедо“! Для наших спортсменов (конькобежцев) директор „Торпедо“ не разрешил заливать, мол, испортится! Хотя в других городах из года в год заливают и все норм! Объяснил это тем, что лед будет таять и портить… А вот горы снега растают и не испортят! Хочу, чтобы горожане видели, как не дают наши директора и чиновники заниматься спортом детям!», — гневно отреагировал пользователь, приложив к посту несколько фото.

Также житель Рубцовска отметил, что с этим уже «устали бороться». Но оставлять это так не собираются, поскольку «наши дети берут первые места по Алтаю и отбираются на Россию».

Отметим, что город знаменит своей конькобежной школой. В частности, на последних всероссийских детских соревнований «Серебряные коньки» Мария Чаплеева из Рубцовска показала лучший результат среди девочек в команде Алтайского края, пишет «Алтайский спорт».

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