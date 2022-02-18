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Спорт

Спортивный арбитраж опубликовал решение по делу фигуристки Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал полное решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает «Интерфакс».

Камила Валиева, российская фигуристка.
Камила Валиева, российская фигуристка.
instagram.com/kamilavalieva26.

В решении упоминается, что запрещенный препарат мог попасть в организм 15-летней спортсменки во время совместного обеда с ее дедушкой.

«Попадание запрещенного вещества в организм спортсменки могло произойти во время бытового взаимодействия с ее дедушкой, который принимает „Триметазидин“ после перенесенной операции по замене сердца и обычно носит лекарство с собой. Мать спортсмена засвидетельствовала, что дедушка спортсмена регулярно отвозит ее на первую и вторую ежедневные тренировки, ждет ее в тренировочном центре до окончания тренировки, а затем отвозит ее домой, где остается со спортсменкой во время обеденного перерыва», — говорится в решении суда.

Подчеркивается, что Валиева проходила многократное тестирование на допинг с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года, включая сеансы отбора проб 30 октября 2021 года (до положительной допинг-пробы), 13 января 2021 года и 7 февраля 2022 года (после положительной допинг-пробы), и все пробы спортсмена были отрицательными.

«Во время слушания была просмотрена видеозапись, сделанная дедушкой спортсмена, на которой изображен дедушка спортсмена с упаковкой „Триметазидина МВ“ в своей машине», — отмечается в решении.

Что произошло

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Затем стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Валиевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля, придав россиянке статус «защищенного лица» из-за ее возраста. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

Также МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и также отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.

17 февраля по итогам произвольной программы фигуристок Валиева заняла четвертое место. До этого она выиграла короткую программу.

18 февраля фигуристка возвращается с Игр-2022 в Москву из Пекина.

Ранее Алина Кабаева прокомментировала допинг-скандал с российской фигуристкой.

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