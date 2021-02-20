Спортсменов назовут словом из трех букв на Олимпиаде. Вместо запрещенной «России»

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал решение, по которому российские спортсмены выступят на Играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета России — ROC.

Причем в МОК запретили указывать полное название организации — Russian Olympic Committee.

«Всем российским спортсменам, заявленным на Игры, следует использовать аббревиатуру „ROC“, а не полное название „Олимпийский комитет России“. На экипировке следует заменить любые изображения флага/эмблемы/символа России на эмблему ОКР», — пояснили в МОК.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, а зимние Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

На открытие нового барнаульского спорткомплекса была приглашена вице-спикер Госдумы , олимпийская чемпионка Светлана Журова. Олег Богданов

Олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что в данной ситуации решение МОК — это единственный выход и другого не будет.

«То есть мы не будем все равно выступать как „российские спортсмены“. „Атлеты из России“ — это они нам тоже не разрешили. Понятно, что всем россиянам хотелось бы видеть, чтобы это была „Россия“ и ничего более. Хотя, конечно, все российские спортсмены выступают от Олимпийского комитета России — в этом смысле, с одной стороны, вроде бы ничего такого не происходит, нас не обидели, не оскорбили. Но не дали выступать за страну, при этом оставляя возможность выступать за свою организацию», — прокомментировала она появление аббревиатуры ROC.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По решению CAS российские спортсмены не смогут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года.