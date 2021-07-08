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Спорт

Стал известен второй финалист Чемпионата Европы по футболу

8 июля Сборная Англии победила команду Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 и вышла в финал впервые за всю свою историю.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Датчане первыми открыли счет, в середине первого тайма точный удар со штрафного нанес Миккель Дамсгор. Для команды Гарета Саутгейта это был первый пропущенный мяч на турнире.

В концовке тайма англичане все-таки сравняли счет, заставив ошибиться Симона Кьера и срезать мяч в свои ворота. После перерыва команды не смогли отличиться. В дополнительное время победный мяч забил Гарри Кейн, добив мяч после нереализованного пенальти, сообщает МатчТВ.

В финале турнира Англия сыграет с Италией, которая в своем полуфинале победила в серии пенальти Испанию. Решающий матч пройдет 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее барнаульский тренер предрек в полуфинале победу именно итальянцам.

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