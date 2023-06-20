20 июня
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Спорт

Стала предварительно известна победительница чемпионата по сексу в Швеции

Хорватская порномодель Мария Задравец заявила, что стала победительницей секс-чемпионата в Швеции. Об этом сообщает Lenta.ru.

Секс.
Секс.
CCO

Мария Здравец представляла Хорватию на первом в истории чемпионате Европы по сексу. Она заявила, что об ее победе объявил организатор соревнований Драган Братич.

По ее словам, информация об этом скоро будет опубликована на сайте Шведской секс-федерации.

«Это очень большой проект. Организаторы хотели сделать нас знаменитостями мирового масштаба и дать возможность как следует заработать. Все должны быть благодарны, потому что об этом писали во всем мире, и все хорошо заработали на рекламе», — сообщила Задравец.

Порномодель также вступилась за Братича, на которого обрушилась критика от других участниц. Она заявила, что, вопреки слухам, всем участникам оплатили проезд и каждый день выплачивали деньги.

Также она опровергла сообщения о том, что в номерах не было горячей воды.

Чемпионат состоялся 8 июня. Сообщалось, что он продлится несколько недель. Место мероприятия - местечко неподалеку от Гетеборга. Участие примут представители 20 стран мира.

Интимные соревнования проходили в три этапа в 16 дисциплинах.

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