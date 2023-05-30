30 мая
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Жизнь

Первый чемпионат Европы по сексу пройдет в Швеции

В Швеции состоится первый в истории чемпионат Европы по сексу. Это первая страна, которая зарегистрировала секс как вид спорта. Об этом сообщает Газета.ru.

Секс продлевает жизнь.
Секс продлевает жизнь.
pixabay.com.

Чемпионат состоится 8 июня и продлится несколько недель. Место мероприятия - местечко неподалеку от Гетеборга. Участие примут представители 20 стран мира.

Интимные соревнования будут проходить в три этапа в 16 дисциплинах. В каждом из них участники должны набрать определенное количество баллов.

В чемпионат вошли следующие дисциплины: соблазнение, массаж различных частей тела, массаж эротических зон на теле соперника, прелюдия, оральный секс, креативность в изменении положения, выносливость и количество оргазмов за определенное время, артистическое выступление и обмен позами, проникновение, выносливость, внешний вид, исполнение позы, повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований, самая красивая и сложная поза, самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей, пара, которая была самой активной во время конкурса", - передает издание.

Организатором выступает Шведская федерация секса.

Уточняется, что федерация была основана в 2016 году. Она - единственная организация в мире, которая рассматривает секс как вид спорта.

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