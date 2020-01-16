Стало известно, что будет с клубом «АлтайБаскет» и федерацией баскетбола края

15 января Федерация баскетбола Алтайского края ожидаемо приняла отставку Павла Тулина, который возглавлял ее с 2003 года. В объединении появился исполняющий обязанности руководителя.

По данным altapress.ru, им стал Юрий Сульянов, который ранее выступал главным судьей различных баскетбольных соревнований в Барнауле.

Функции исполняющего обязанности президента Федерации он будет исполнять до 29 января. В этот день президиум должен выбрать нового руководителя.

Что касается клуба, то здесь все туманнее. По словам Павла Тулина, «АлтайБаскет» оказался в подвешенном состоянии.

«Мне в течение прошлого года заявляли, что в случае моего ухода, кандидатуры будут. Как только я ушел, оказалось, что их нет», — рассказал экс-директор «АлтайБаксета».

«Алтайбаскет» и его болельщики vk.com/altaibasketbarnaul

Редакции altapress.ru министр спорта Алтайского края ранее сообщал, что новый руководитель клуба будет назначен максимум через месяц.

Как выступает команда?

Во втором дивизионе Суперлиге (группа «А») «АлтайБаскет» сейчас идет на третьем месте из семи коллективов. 14 декабря команда уступила лидерам «Чебоксарские Ястребы» со счетом 77:84, как и 15-того.

В нынешнем сезоне игру команды посещал губернатор Виктор Томенко, который известен своей любовью к этому виду спорта. Правда было это всего однажды.