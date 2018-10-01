Не во дворце. Стало известно, где хоккеисты «Алтая» проведут первые домашние матчи

Это спортивное сооружение оказалось допущено к проведению соревнований после устранения ряда замечаний. Как сообщалось ранее, основными требованиями к руководству «Карандин арены» было оборудовать помещения для судей и медицинский кабинет с возможностью отбора допинг-проб, а также сделать стекольное ограждение ледовой площадки.
В настоящий момент в «Карандин арене» устанавливаются дополнительные трибуны, так как число посадочных мест здесь ограничено. Всего их 320. В этой связи клуб временно ограничит действие своих акций по бесплатному проходу на хоккей. В прошлом году свободный вход был, например, у студентов сузов и вузов. Теперь на хоккей они могут пройти только за деньги.
Стоимость билетов останется прежней — 200 рублей. Приобрести билеты заранее можно во всех точках продаж сети «Кассир.Ру».
По словам Дмитрия Чекалина, директора ХК «Алтай», на «Карандин арене» барнаульские хоккеисты также проведут матчи с командой «Южный Урал Металлург» 9 и 10 октября.
Если в эти дни суд примет решение об открытии «Дворца зрелищ и спорта», руководству хоккейного клуба и краевым властям предстоит решить, возвращается ли «Алтай» в «альма-матер», либо остается играть на «Карандин арене».