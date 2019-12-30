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30 декабря -8°C

Стало известно, запретят ли после санкций WADA этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение по этапу Кубка мира, который должен пройти в июне 2021 года на Алтае. Из-за санкций WADA, наложенных на весь российский спорт, проведение соревнований было под вопросом.

"Кубок Чемпионов" по гребле в Барнауле
"Кубок Чемпионов" по гребле в Барнауле
Анна Зайкова

Как стало известно altapress.ru, ICF решила не отменять соревнования в Барнауле. 20−21 декабря организационные вопросы по этапу Кубка мира 2021 года обсуждались на встрече в Москве.

В январе будущего года Международная федерация каноэ должна составить официальное письмо, подтверждающее право Барнаула принимать крупные старты.

Кроме того, в феврале представители ICF вновь приедут на Алтай, чтобы на месте обсудить дальнейшие перспективы. Речь, в частности, пойдет о возможном проведении на барнаульском гребном канале Чемпионата Европы по гребле. Заявку Алтайский край подал еще в ноябре.

Что будет сделано в следующем году?

В 2020 году на барнаульском гребном канале должна завершиться грандиозная стройка — здесь возводят обводной канал.

Строительные работы гребного канала
Строительные работы гребного канала
altairegion22.ru

Он позволяет финиширующим спортсменам возвращаться на старт, не мешая остальным гребцам на дистанции.

Объем финансирования проекта из краевого бюджета на будущий год составит 118,4 млн рублей.

Кроме того, к спортивной базе сделают дорогу за 195 млн рублей. А для спортшколы возведут вспомогательные здания и сооружения за 41,9 млн рублей.

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