Страсти в катании: фигуристку Евгению Медведеву назвали «всеобщей жертвой»

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух высказал свое отношение к результатам фигуристки Евгении Медведевой в этом сезоне. С отъездом к тренеру Брайану Орсеру в Канаду Медведева стала «всеобщей жертвой», считает Авербух, пишет Lenta.ru.

«Уехала в Канаду и от этого такая бедная, и все условия у нее не созданы», — сказал хореограф.

По его мнению, фигуристка ушла к другому тренеру, чтобы доказать, что она может победить Алину Загитову, а не ради бронзы на чемпионате мира.

Однако Авербух признал, что эта медаль, учитывая трудности, с которыми столкнулась Медведева, говорит о ее характере.

«Тот результат, который получили — это федерация приняла решение отправить именно Женю на чемпионат мира. Разве кто-то ее кошмарил? Ее кто-то давил? Все старались помочь», — продолжил Авербух.

Медведева стала третьей на чемпионате мира в Японии, проиграв Загитовой и спортсменке из Казахстана Элизабет Турсынбаевой. В 2016-м и 2017-м она выигрывала чемпионаты мира по фигурному катанию.

В Канаду Медведева уехала после Олимпийских игр-2018, на которые она приехала в качестве воспитанницы тренера Этери Тутберидзе. Загитова, которая также занимается у специалиста, победила в женском одиночном катании, Медведева завоевала серебро.

Ранее бывший тренер Медведевой Этери Тутберидзе впервые рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой в Пхенчхане и уходе фигуристки. Тутберидзе рассказала, что в день отъезда на сборы в Пхенчхан у ее матери случился удар. Женщину частично парализовало. Впоследствии у нее обнаружили рак мозга.

Тренер упомянула и об уходе фигуристки Евгении Медведевой: «Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте».

Возрастной ценз

Между тем депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка выступила против участия юных фигуристок во взрослых соревнованиях.

В интервью «Советскому спорту» Ирина Роднина заявила, что ей неинтересно смотреть на четверные прыжки 14-летних подростков. По ее словам, они не могут продемонстрировать интересное фигурное катание, а лишь выполняют очень сложные технические элементы. По ее мнению, участие юниорок в турнирах наравне со взрослыми — это амбиции их родителей и тренеров. И привела в пример Юлию Липницкую, бросившую фигурное катание после победы на Олимпиаде в Сочи.