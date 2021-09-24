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Спорт

Студентом-садоводом стал культовый российский боец ММА и любимый спортсмен Путина

Культовый российский ММА-боец Федор Емельяненко, известный на ринге под прозвищем «Последний император», поступил в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.

Федор Емельяненко победил американца Джексона
Федор Емельяненко победил американца Джексона
Страница Федора Емельяненко "ВКонтакте"

44-летний Емельяненко ранее уже говорил о своем увлечении садоводством.

«"К сожалению, зарабатывают деньги не те, кто реально трудится, а те, кто каким-то хайпом привлекает к себе внимание. Мне это не нравится. Я с большим уважением отношусь к трудящимся людям и сам хочу быть таким», — сказал он в интервью для Telesport.

Приказ о его зачислении опубликован на сайте вуза.

Российский боец Федор Емельяненко является двукратным чемпионом мира по ММА по версиям RINGS и WAMMA, а также четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, пишет polit.ru. Емельяненко 44 года, он считается одним из наиболее узнаваемых российских бойцов смешанного стиля.

Президент РФ Владимир Путин часто посещал бои с Федором Емельяненко, который являлся его доверенным лицом во время предвыборной кампании. И благодарил бойца за то, что этот вид единоборств стал популярным в России. Федор Емельяненко — любимый боец президента Путина

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