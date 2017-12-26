Выдвигать Путина кандидатом в президенты будут актер и олимпийская чемпионка

26 декабря, на ВДНХ соберется инициативная группа по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. В состав группы решено пригласить не менее 600 человек, сообщает РБК.
Приглашениями занимались "Единая Россия", ОНФ и Общественная палата — их представители вошли в оргкомитет по созданию инициативной группы.
Главный принцип приглашения в группу заключался в том, что все ее члены должны быть знакомы с Владимиром Путиным или президент должен знать их, рассказал агентству представитель оргкомитета и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. По такому же принципу формировался и сам оргкомитет. Если речь идет о представителях регионов, то это могут быть люди, с которыми президент встречался во время своих поездок и запомнил их, уточнил источник.
В состав инициативной группы предложено войти целому ряду известных лиц, в их числе фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2016 года Софья Великая, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, режиссер Владимир Хотиненко, художественные руководители Малого и Московского губернского театров Юрий Соломин и Сергей Безруков соответственно, пианист Денис Мацуев, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко.
Оргкомитет по созданию инициативной группы был сформирован 19 декабря. В его состав вошли порядка 40 человек.
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