Татьяна Навка прокомментировала свое участие в «Ледниковом периоде» в паре с Песковым

По мнению Навки, это была бы бомба. Однако участие в проекте, по ее словам, невозможно — слишком много времени отнимает подготовка номера.
«Свои „Ледниковые периоды“ оставляем дома — для семьи, для очага, для любви», — цитирует именитую спортсменку РИА Новости.
Навка и Песков сыграли свадьбу в 2015 году, напоминает Газета.Ru.
Ранее фигуристка спела на Первом канале и рассказала, за что полюбила Пескова.
По словам Навки, решение о свадьбе и росписи с Песковым они приняли только ради младшей дочери Надежды, которой на тот момент уже исполнилось больше года.
Фигуристка заявила, что полюбила Пескова «за его благородство и большую душу, таких мужчин сейчас мало».
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