15 декабря
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Спорт

Татьяна Навка прокомментировала свое участие в «Ледниковом периоде» в паре с Песковым

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала сообщения о потенциальном участии в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» со своим супругом, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
Дмитрий Лямзин

По мнению Навки, это была бы бомба. Однако участие в проекте, по ее словам, невозможно — слишком много времени отнимает подготовка номера.

«Свои „Ледниковые периоды“ оставляем дома — для семьи, для очага, для любви», — цитирует именитую спортсменку РИА Новости.

Навка и Песков сыграли свадьбу в 2015 году, напоминает Газета.Ru.

Ранее фигуристка спела на Первом канале и рассказала, за что полюбила Пескова.

По словам Навки, решение о свадьбе и росписи с Песковым они приняли только ради младшей дочери Надежды, которой на тот момент уже исполнилось больше года.

Фигуристка заявила, что полюбила Пескова «за его благородство и большую душу, таких мужчин сейчас мало».

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