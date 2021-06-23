Только после министерского вмешательства пятилетний шахматист из Сибири получил разряд

Мальчику отказывались присваивать разряд из-за возраста.
Юный шахматист выполнил норматив третьеразрядника, когда выиграл четыре из семи партий на первенстве Томской области для детей до 9 лет. Однако ему не присвоили звание из-за возраста, сообщал ТАСС. Отец мальчика обратился к министру спорта еще в марте.
И вот наконец проблема решена после вмешательства главы Минспорта РФ Олега Матыцина
Руководитель Томска сравнил Крымского с действующим шахматным чемпионом мира Магнусом Карлсеном, который в пять лет только начинал заниматься шахматами, пишет Тайга.инфо.
«К сожалению, не единичен случай, когда дети до 7 лет не могут получить заслуженные разряды. Надеюсь, что внимание к теме позволит снять вопрос раз и навсегда — на федеральном уровне будут внесены изменения в возрастные ограничения при присвоении спортивных разрядов», — заявил и.о. главы Томска Михаил Ратнер.