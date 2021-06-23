Только после министерского вмешательства пятилетний шахматист из Сибири получил разряд

Томский шахматист Дмитрий Крымский получил третий юношеский разряд в пять лет.

Мальчику отказывались присваивать разряд из-за возраста.

Юный шахматист выполнил норматив третьеразрядника, когда выиграл четыре из семи партий на первенстве Томской области для детей до 9 лет. Однако ему не присвоили звание из-за возраста, сообщал ТАСС. Отец мальчика обратился к министру спорта еще в марте.

И вот наконец проблема решена после вмешательства главы Минспорта РФ Олега Матыцина

Руководитель Томска сравнил Крымского с действующим шахматным чемпионом мира Магнусом Карлсеном, который в пять лет только начинал заниматься шахматами, пишет Тайга.инфо.