11 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

ТОП-5 упражнений со штангой для проработки пресса: советы тренера

Фитнес-тренер Егор Ходырев предложил пять упражнений со штангой, которые помогут укрепить мышцы пресса. Об этом сообщает «Чемпионат».

Следует начинать тренировку с легкого веса штанги и постепенно увеличивать нагрузку. Упражнения выполняются в два подхода подряд, затем после перерыва в 30–60 секунд переходят к следующему упражнению.

Для новичков рекомендуется следующий комплекс: скручивания со штангой (15–20 повторений), боковые скручивания со штангой (10–15 повторений) и повороты в стороны со штангой стоя (15–20 повторений). Тренер подчеркнул важность медленного темпа, соблюдения техники выполнения упражнений и контроля дыхания.

Более опытным спортсменам можно делать усложненный комплекс, который включает боковые скручивания со штангой (10–15 повторений), скручивания со штангой с поднятыми ногами (15–20 повторений), катание штанги по полу (10 повторений) и повороты в стороны со штангой стоя (15–20 повторений).

Ранее стало известно, как прокачать все тело одним упражнением.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Неоклассика: Эйнауди, Рихтер
Фильм о журнале «Юность»
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость