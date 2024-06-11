Фитнес-тренер Егор Ходырев предложил пять упражнений со штангой, которые помогут укрепить мышцы пресса. Об этом сообщает «Чемпионат».

Следует начинать тренировку с легкого веса штанги и постепенно увеличивать нагрузку. Упражнения выполняются в два подхода подряд, затем после перерыва в 30–60 секунд переходят к следующему упражнению.

Для новичков рекомендуется следующий комплекс: скручивания со штангой (15–20 повторений), боковые скручивания со штангой (10–15 повторений) и повороты в стороны со штангой стоя (15–20 повторений). Тренер подчеркнул важность медленного темпа, соблюдения техники выполнения упражнений и контроля дыхания.

Более опытным спортсменам можно делать усложненный комплекс, который включает боковые скручивания со штангой (10–15 повторений), скручивания со штангой с поднятыми ногами (15–20 повторений), катание штанги по полу (10 повторений) и повороты в стороны со штангой стоя (15–20 повторений).

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