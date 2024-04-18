18 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

Самые опасные упражнения в спортивном зале назвал фитнес-тренер

Об упражнениях с самым высоким риском для здоровья рассказал эксперт, сообщает Lenta.ru.

Штанга, тяжелоатлет.
Штанга, тяжелоатлет.
открытые источники (CC0)

Так, к группе опасных относятся упражнения, которые провоцируют гипермобильность. Например, растяжка в позе "лягушки", когда под стопы подкладывают блоки. Могут быть опасны и упражнения на суставы рук, если рука уходит за спину слишком сильно.

С высоким риском травм также связаны упражнения со штангой: жим лежа, приседания, становая тяга, жим из-за головы. В случае классической становой тяги с пола можно сорвать поясницу из-за резких движений, неправильно подобранного веса, неверного хвата.

Ошибкой может стать отсутствие разминки и заминки: их выполнение позволяет избежать травм и болевых ощущений.

Ранее стало известно, какие серьезные травмы можно получить во время секса в машине.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость