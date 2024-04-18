Об упражнениях с самым высоким риском для здоровья рассказал эксперт, сообщает Lenta.ru .

Так, к группе опасных относятся упражнения, которые провоцируют гипермобильность. Например, растяжка в позе "лягушки", когда под стопы подкладывают блоки. Могут быть опасны и упражнения на суставы рук, если рука уходит за спину слишком сильно.

С высоким риском травм также связаны упражнения со штангой: жим лежа, приседания, становая тяга, жим из-за головы. В случае классической становой тяги с пола можно сорвать поясницу из-за резких движений, неправильно подобранного веса, неверного хвата.

Ошибкой может стать отсутствие разминки и заминки: их выполнение позволяет избежать травм и болевых ощущений.

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