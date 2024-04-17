Какие серьезные травмы можно получить во время секса в машине

Во время страстного секса в машине мужчина может повредить половой орган.
Специалист пояснил, что как такового перелома не будет. Однако под травмой подразумевается разрыв белочной оболочки, которая требует лечения в больнице.
Самым рискованным сексом является удовлетворение во время вождения. Это опасно из-за отвлечения внимания, и, скорее всего, произойдет страшная авария.
Ранее сообщалось, что врачи рассказали о малоизвестном риске, который связан с сексом.
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