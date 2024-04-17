Какие серьезные травмы можно получить во время секса в машине

Мужчин предупредили о риске тяжелой травмы при занятиях сексом в автомобиле. Об этом пишет «Газета.Ru»

Во время страстного секса в машине мужчина может повредить половой орган.

Специалист пояснил, что как такового перелома не будет. Однако под травмой подразумевается разрыв белочной оболочки, которая требует лечения в больнице.

Самым рискованным сексом является удовлетворение во время вождения. Это опасно из-за отвлечения внимания, и, скорее всего, произойдет страшная авария.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о малоизвестном риске, который связан с сексом.

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