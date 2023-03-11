Трехкратный олимпийский чемпион снялся с марафона в России

Лыжная гонка пройдет в Казани.

Организаторы пояснили — у лыжника возникли личные проблемы. И в Казань спортсмен прибудет только поздно вечером.

А марафон состоится 11 марта в поселке Юдино. Дистанция — 50 километров.

Ранее упал, разбил лицо и потерял сознание во время гонки известный российский лыжник. Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Они столкнулись на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки.