27 декабря
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Спорт

Упал, разбил лицо и потерял сознание во время гонки известный российский лыжник

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске, пишет Lenta.ru.

Лыжи.
Лыжи.
СС0

Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, столкнулись на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки.

Из-за падения Большунов разбил лицо. Также он сильно ударился головой и, возможно, ненадолго потерял сознание.

Ранее Большунов после победного финиша на Играх упал и целовал снег Поднебесной. Это было на Олимпийских играх в Пекине. Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем.

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