Тренер Алины Кабаевой рассказала о «материнской тайне» гимнастки

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала в эфире программы «Мой герой» на канале « ТВ Центр » о тайне семьи своей лучшей ученицы — олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Это произошло, когда Алина сначала решила закончить со спортом, а потом пришла и сказала, что хочет вернуться. Тренер тогда поставила спортсменке условие — постоянно находиться на базе в Новогорске. Алина согласилась, но иногда все-таки уезжала в город с базы на своем автомобиле.

Однажды авто прославленной гимнастки угнали. В этом оказалась замешана мать Алины, которая дала слепок ключей знакомым, которые и угнали автомобиль, призналась Ирина Винер-Усманова. В итоге спортсменка уже не могла уезжать с базы. Однако прославленная «художница» <так называют спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой> узнала об этом только спустя 15 лет, пишет «МК».