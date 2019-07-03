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Спорт

Тренер Алины Кабаевой рассказала о «материнской тайне» гимнастки

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала в эфире программы «Мой герой» на канале «ТВ Центр» о тайне семьи своей лучшей ученицы — олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Андрей Фурсенко и Алина Кабаева выступили в АлтГУ. 31 октября 2011 года.
Андрей Фурсенко и Алина Кабаева выступили в АлтГУ. 31 октября 2011 года.
Олег Богданов

Это произошло, когда Алина сначала решила закончить со спортом, а потом пришла и сказала, что хочет вернуться. Тренер тогда поставила спортсменке условие — постоянно находиться на базе в Новогорске. Алина согласилась, но иногда все-таки уезжала в город с базы на своем автомобиле.

Однажды авто прославленной гимнастки угнали. В этом оказалась замешана мать Алины, которая дала слепок ключей знакомым, которые и угнали автомобиль, призналась Ирина Винер-Усманова. В итоге спортсменка уже не могла уезжать с базы. Однако прославленная «художница» <так называют спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой> узнала об этом только спустя 15 лет, пишет «МК».

«И только с такой мамой могла стать Алина чемпионкой», — подчеркнула Ирина Винер-Усманова.

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