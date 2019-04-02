Тренер Этери Тутберидзе рассказала в телеэфире, почему от нее ушла фигуристка Медведева

Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, что, по ее мнению, побудило Евгению Медведеву перейти к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Наверное, жесткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер».

По ее словам, если тренер начнет жалеть спортсмена, ничего не получится, пишет Р-Спорт.

«Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа — потому, что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем», — заключила Тутберидзе.

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова не согласилась с высказыванием тренера Этери Тутберидзе о том, что со временем завоеванные титулы не имеют значения.

Медведева на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала серебряную медаль, уступив другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой. По окончании сезона двукратная чемпионка мира Медведева уехала в Канаду в группу Орсера.

В этом сезоне спортсменка выиграла бронзу чемпионата мира, уступив подопечным Тутберидзе — Загитовой и Элизабет Турсынбаевой (Казахстан).

Ранее серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух высказал свое отношение к результатам фигуристки Евгении Медведевой в этом сезоне. С отъездом к тренеру Брайану Орсеру в Канаду Медведева стала «всеобщей жертвой».

По его мнению, фигуристка ушла к другому тренеру, чтобы доказать, что она может победить Алину Загитову, а не ради бронзы на чемпионате мира. Однако Авербух признал, что эта медаль, учитывая трудности, с которыми столкнулась Медведева, говорит о ее характере.

Что известно о тренере

Этери Тутберидзе выросла в грузинской семье, была пятым ребенком. Несмотря на старания в одиночном катании, а позже в танцах на льду, покорить Олимп ей не получилось. Лучшее достижение — Кубок СССР.

В 90-х она уехала работать в США, в ледовое шоу. Тренировала любителей. Вышла замуж, родила дочь, та сейчас тоже фигуристка, но тренируется не у мамы.

В конце 90-х Этери вернулась в Россию с тренерскими амбициями, но здесь ее никто не ждал. Пришлось начинать карьеру заново, с тренировок на надувных катках, с цирка на льду. Спустя время она стала тренером в московской спортшколе и набрала в свою группу перспективных подростков.

В 2008-м перешла на работу в ледовый дворец «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». В том же году за успехи школе дали первый в Москве статус школы олимпийского резерва по фигурному катанию.

В 2014 году юная Юлия Липницкая выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, а Сергею Воронову досталось серебро на чемпионате Европы.

Олимпийский пьедестал на Играх-2018 заняли ее Загитова с мировым рекордом и Медведева.

На пьедестале ЧМ-2019 были также две ее воспитанницы — Загитова и Турсынбаева (Казахстан).