Тренер Медведевой прокомментировал сообщения о возвращении фигуристки в Россию

Телерадиокомпания Radio Canada сообщила, что 19-летняя Медведева приняла решение покинуть Канаду и вернуться в Россию. Тренер спортсменки Брайан Орсер заявил, что эта информация не соответствуют действительности, пишет ТАСС .

«Это выдуманная история, у нас все хорошо», — заявил Орсер.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в мае 2018-го объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале ее сотрудничества с Орсером. Для работы со специалистом она переехала в Торонто, пишет bfm.ru.

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил Медведеву в основной состав на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Также в основном составе значатся чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Запасными стали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы в 2016—2017 годах. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.