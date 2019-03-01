Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Тренер Медведевой прокомментировал сообщения о возвращении фигуристки в Россию

Телерадиокомпания Radio Canada сообщила, что 19-летняя Медведева приняла решение покинуть Канаду и вернуться в Россию. Тренер спортсменки Брайан Орсер заявил, что эта информация не соответствуют действительности, пишет ТАСС.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Скриншот трансляции канала Telesport

«Это выдуманная история, у нас все хорошо», — заявил Орсер.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в мае 2018-го объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале ее сотрудничества с Орсером. Для работы со специалистом она переехала в Торонто, пишет bfm.ru.

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил Медведеву в основной состав на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Также в основном составе значатся чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Запасными стали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы в 2016—2017 годах. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость