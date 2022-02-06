6 февраля -10°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Триумф российских лыжников. Сборная России получила первое золото на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебро получил еще один российский спортсмен Денис Спицов.

Лыжи.
Лыжи.
СС0

Большунов преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Спицов отстал ненадолго — всего на 1 минуту и 11 секунд.

Куда больше было отставание у бронзового призера из Финляндии Ийво Нисканена — около 9 минут.

На финише Большунов встретил Спицова с объятиями, размахивая флагом российского олимпийского комитета.

Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине россияне завоевали четыре награды — одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

Напомним, 8 февраля в Пекине будет выступать 22-летний биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов, а 12 февраля — барнаульский конькобежец Виктор Муштаков.

Что такое скиатлон

Скиатлон — это смешанная лыжная гонка преследования без перерыва, в которой первую половину (7,5 км для женщин и 15 км для мужчин) лыжники проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж, преодолевают такое же расстояние коньковым ходом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость