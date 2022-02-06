Триумф российских лыжников. Сборная России получила первое золото на Олимпиаде в Пекине

Большунов преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Спицов отстал ненадолго — всего на 1 минуту и 11 секунд.
Куда больше было отставание у бронзового призера из Финляндии Ийво Нисканена — около 9 минут.
На финише Большунов встретил Спицова с объятиями, размахивая флагом российского олимпийского комитета.
Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине россияне завоевали четыре награды — одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.
Напомним, 8 февраля в Пекине будет выступать 22-летний биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов, а 12 февраля — барнаульский конькобежец Виктор Муштаков.
Что такое скиатлон
Скиатлон — это смешанная лыжная гонка преследования без перерыва, в которой первую половину (7,5 км для женщин и 15 км для мужчин) лыжники проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж, преодолевают такое же расстояние коньковым ходом.