Триумф российских лыжников. Сборная России получила первое золото на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебро получил еще один российский спортсмен Денис Спицов.

Большунов преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Спицов отстал ненадолго — всего на 1 минуту и 11 секунд.

Куда больше было отставание у бронзового призера из Финляндии Ийво Нисканена — около 9 минут.

На финише Большунов встретил Спицова с объятиями, размахивая флагом российского олимпийского комитета.

Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине россияне завоевали четыре награды — одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

Напомним, 8 февраля в Пекине будет выступать 22-летний биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов, а 12 февраля — барнаульский конькобежец Виктор Муштаков.

Что такое скиатлон

Скиатлон — это смешанная лыжная гонка преследования без перерыва, в которой первую половину (7,5 км для женщин и 15 км для мужчин) лыжники проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж, преодолевают такое же расстояние коньковым ходом.