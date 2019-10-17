«Цифры-то рисованные»: за что губернатор Алтайского края положил на лопатки министра спорта

Оказалось, все совсем не просто: в районах постоянно не хватает средств, нет инфраструктуры, спортивных инструкторов. Мало того, до конца не понятно, а сколько сейчас в крае людей, ведущих здоровый образ жизни. По этому поводу у губернатора возникло много вопросов.

56% жителей Алтайского края к 2024 году должны регулярно заниматься физкультурой, такие показатели до региона доводит федеральное министерство спорта. Как достичь этого уровня, 16 октября обсуждали на заседании регионального правительства.

О чем рассказал министр Перфильев

О том, как развивается массовый спорт в Алтайском крае, как и положено, доложил руководитель профильного министерства. Начал Алексей Перфильев довольно обстоятельно. В регионе ежегодно проводится около 800 массовых спортивных мероприятий, количество участников постоянно растет, качество улучшается. Число жителей, занимающихся физкультурой, составляет 42,7% или около 930 тыс. человек.

Есть в крае и собственные спортивные «фишки», например, школьный турнир «КЭС-Баскет», объединивший 854 команды. За 10 лет на него выделили 22 тыс. баскетбольных мячей, 2,6 тыс. комплектов формы.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Можно на эту ситуацию посмотреть с другой стороны. У нас из 1,1 тыс. школ в турнире участвует только 500. И это при условии, что за счет «КЭС-Баскета» можно получить инвентарь. Мы хотим, чтобы муниципалитеты и оставшиеся школы максимально включались в этот проект.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде. Александр Черный и Иван Блаженко.

Еще одна «изюминка» — это сельская олимпиада, но ей уже давно не хватает импульса, сообщил Перфильев. Дело в том, что объем средств, выделяемых на ее проведения из краевой адресной программы, довольно ограничен. Принять крупные соревнования из-за изношенности спортобъектов может далеко не каждый райцентр. Денег на строительство и ремонт спортзалов в самих муниципалитетах недостаточно.

В системе ГТО тоже вроде сдвиги есть, но на общем фоне они выглядят не впечатляющими. Так, спортивные нормы в крае решили сдавать 87 тыс. жителей, приступила к ним половина и только половина этой половины завершила испытания. По количеству зарегистрированных участников системы ГТО Алтай сейчас занимает 71 место в стране, а были — на 75-ом.

Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО Александр Черный. www.altaisport.ru

Огромная проблема в селах и со спортивными инструкторами: только в четырех муниципалитетах края они в принципе есть. По словам Алексея Перфильева, к 2024 году открытые площадки для занятия физкультурой должны появиться в каждом районе края. Чтобы они не пустовали, минспорт предлагает создать штат спортивных специалистов, которые бы помогали сельским жителям включаться в спортивное движение.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Нам необходимо продолжить те мероприятия, которые мы проводим, изменив их подход на более современный. Также нам важна поддержка муниципалитетов, им нужно активнее участвовать в спортивной жизни края.

О чем рассказали главы районов

Рассказать о развитии массового спорта пригласили два образцовых в этом отношении муниципалитета — Павловский район и город Бийск.

Павловский район только за 2019 год провел более 50 различных мероприятий. Есть районные соревнования для школьников, трудовых коллективов, студотрядов. Есть даже ГТО для дошколят на базе крупнейшего детского сада райцентра.

В Павловске действуют два главных объекта — стадион «Юность» и прилегающая к нему лыжная база, протяженность освещенной дистанции у которой составляет 1,1 км. В следующем году власти хотят создать в районе полноценную Трассу здоровья протяженностью 25 км.

Олимпиада сельских спортсменов в Павловске. Олег Богданов

Антон Воронов,

глава администрации Павловского района:

Единственный пробел в плане инфраструктуры — отсутствие крытого спортивного комплекса. Здесь с минспортом мы определенные действия провели и сейчас работаем над включением в одну из федеральных программ.

В Бийске с массовым спортом тоже все более или менее нормально — есть пять спортивных школ, спорткомплекс, более 50 физкультурных клубов, работает центр тестирования ГТО.

Для занятия физкультурой в городе осваивают скверы и бульвары, на которых размещают уличные тренажеры. Здесь же в вечернее и воскресное время фитнес-инструкторы проводят зарядки для населения.

Самые зрелищные моменты XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтая. 17−19 февраля Олег Богданов

В ближайшие годы в Бийске планируют построить еще один крупный спортобъект, который будет располагаться на территории бывшего стадиона «Прогресс». Здесь разместят первый в городе ледовый дворец и новое футбольное поле. Деньги на их строительство планируется получить по федеральной программе.

Александр Студеникин,

глава города Бийска:

Мы прекрасно осознаем, что основной проблемой остается недостаток специализированных залов особенно в микрорайонах с активной жилой застройкой. Ярким примером является Зеленый Клин. Нам еще предстоит проработать вопросы уличной спортивной инфраструктуры, возведения универсальных спортплощадок, в том числе для тестирования и подготовки к ГТО. Задача серьезная, но мы готовы работать по всем этим вопросам.

На этом казалось бы тему массового спорта можно было бы закрыть. Но не тут-то было.

Что интересовало Томенко

После того, как приглашенные закончили со своими докладами слово взял Виктор Томенко. «Я смотрю у собравшихся традиционно нет вопросов, тогда спрашивать буду я», — заявил губернатор. Отдуваться за всех пришлось министру спорта.

1. Как ведут подсчет жителей , занимающихся физкультурой?

На этот вопрос Алексей Перфильев внятно ответить не смог. Оказалось, что данные по «физкультурникам» собирает алтайское ведомство статистики, по каким параметрам они определяются, не понятно. Альтернативы официальному подсчету в крае нет. «Цифры-то рисованные», — возмутился губернатор.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Получается, у нас есть какая-то статистика, которая, к слову, растет. В 2010 году было 20% жителей, занимающихся спортом и физкультурой, сейчас — более 40%. К 2024 году надо выйти на показатель 56%. Так можно и не собирать совещания, а через пять лет просто нарисовать эти цифры. Что мы напрягаемся?

На реплику министра спорта о том, что ведомство хочет получить реальную картину, губернатор ответил: «Классики по этому поводу уже все сказали. Надо вести учет и контроль, а у нас его нет».

2. Как создать штат спортинструкторов в районах?

То, что такие сотрудники в районах нужны, сомнений не возникло. Вот только как в условиях вечно дефицитного муниципального бюджета их устроить, вот в чем загвоздка. На это глава региона и обратил внимание.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Алексей Анатольевич (Перфильев, — прим. ред), сельсоветы вам точно скажут, что у них денег нет и будут правы. Это их главная реакция. Тогда чего будет стоить наша с вами рекомендация?

Министр спорта сообщил, что ведомство готово муниципалитетам помогать, в том числе через внебюджетные источники. Идея хорошая, но как ее реализовать на деле опять не понятно.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

3. Как включить спортивные площадки в жилую застройку?

Алексей Перфильев отметил: в Барнауле уже есть примеры, когда при комплексной застройке жилых кварталов сразу предусматриваются спортобъекты. Но застройщиков, которые бы это делали, не много. Как такового системного подхода в этом вопросе нет.

Виктор Томенко по этому вопросу обратился к министру строительства Ивану Гилеву: «Вы как, Иван Васильевич, собираетесь этот пункт исполнять?» Гилев ответить толком не смог, сказав лишь, что формулировка, составленная минспортом, слишком непонятна.

Спортивная площадка в РАНХиГС. Анна Зайкова

В целом решение правительства относительно массового спорта губернатор назвал сырым и недоработанным. Профильному ведомству поручили «убрать всю воду» и добавить в него конкретику.