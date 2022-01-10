В следующем году филиал футбольной академии имени Льва Яшина в Барнауле провести рокировку состава и начать набор воспитанников из других спортивных школ края. Руководитель филиала Виктор Штерц считает это правильным: такой подход подстегивает конкуренцию и дает возможность для развития другим достойным. Об этом и не только мы с ним и побеседовали.

«В „Динамо“ небывалый наплыв желающих»

— Виктор Викторович , филиал московской академии «Динамо» имени Льва Яшина в Барнауле заработал. Что дальше? Какую главную цель перед вами поставили москвичи?

— Для нас важно создать условия, при которых наши воспитанники могли бы попадать в московскую академию «Динамо». Сейчас с этим проще: тренер-селекционер московской академии «Динамо» всегда на связи. У мальчишек есть понятная цель, куда надо стремиться.

Понятно, что не все наши воспитанники станут профессиональными футболистами — дай Бог, из каждой группы — два-три. Остальные ребята в повседневной жизни, скорее всего, будут болельщиками «Динамо». И для динамовского движения это тоже очень важно.

В целом же, по моему мнению, московское «Динамо» — это лучшая футбольная структура в России по возможностям развития футболистов. В этом я лично убедился, когда в феврале посетил базу в Новогорске.

Виктор Штерц , директор филиала академии Динамо в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Там сложилась настоящая преемственность поколений, чувствуются динамовские традиции. Мощная академия готовит ребят для молодежной команды. Затем лучшие из них переходят в дублирующий состав «Динамо-2», который выступает в Футбольной национальной лиге, а оттуда уже в основную команду московского «Динамо». При этом все футболисты, от мала до велика, тренируются на одной базе.

— Вы сами , как руководитель , каких результатов от этого проекта ожидаете?

— Я ожидаю, что наши воспитанники будут прогрессировать в футболе, поднимутся на самый высокий профессиональный уровень и прославят не только «Динамо», но и весь Алтайский край.

Совсем недавно в сборную России по футболу призывались четверо воспитанников алтайского футбола. Хочу, чтобы это не было одноразовой «вспышкой», а потом — пробел.

Поэтому работаем на перспективу. Родители тоже это понимают, и сейчас в «Динамо» — небывалый наплыв желающих. 240 воспитанников в филиал академии мы уже зачислили, осталось 10 вакантных мест. Но талантливых ребятишек гораздо больше, поэтому ведем переговоры с Москвой об увеличении квоты минимум до 270 человек.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

«Мне звонили бабушки со словами негодования»

— Если говорить о воспитанниках , то не раз заявлялось , что в академию перешли лучшие из лучших , а сам отбор производился по спортивному принципу. Как это происходило на деле?

— Первоначально перед нами стояла задача — набирать ребят в академию из числа воспитанников спортивной школы «Динамо», кандидатуры из других клубов не рассматривались.

В каждой детской команде занимались от 30 до 50 футболистов — в зависимости от возраста. Соответственно, у каждого тренера был основной состав и дублирующий.

Из этого мы и исходили при формировании групп для зачисления в академию. Каждый наставник оглашал список самых сильных ребят по своему возрасту, который проходил утверждение на тренерском совете. Если не ошибаюсь, всего два-три человека вызывали сомнение у специалистов.

На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород». Дмитрий Лямзин

Конечно, были возмущения со стороны родителей. Мне звонили бабушки со словами негодования: «Объясните, почему мой внук не попал в академию? Мы ведь динамовцы по жизни!». С каждым приходилось разбираться индивидуально, объяснять, что поблажек и исключений ни для кого не делаем.

При этом никто из наших ребят не остался на улице. Не прошедшие в академию, продолжают заниматься с нашими тренерами, но только на базе спортивной школы при краевом совете «Динамо». Эти ребята являются дублирующим составом.

— Часто приходится слышать , что молодые талантливые спортсмены уезжают. Появление академии как-то может на это повлиять? Или теперь в Москву футболисты будет стремиться еще сильнее?

— Талантливые ребята всегда уезжали. Например, летом нынешнего года, когда уже было известно, что открывается филиал академии «Динамо», мы потеряли троих — молодого вратаря, который уехал в Краснодар, и двух полевых игроков.

Хотя они знали, что вот-вот произойдут перемены. Лично разговаривал с каждым родителем, но не смог убедить остаться. Но мы со своей стороны мосты не сжигаем, потому что всякое бывает.

Дело в том, что не всегда переходы футболистов в раннем возрасте проходят гладко. Таких примеров очень много.

Был у нас защитник 2008 года рождения, который вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в Сочи.

Два месяца потренировался в сочинской академии и слезно запросился обратно в «Динамо». Хочет стать профессиональным футболистом, а там уровень слабый, по его мнению.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

Родители пошли ему навстречу — парень теперь живет с бабушкой и дедушкой в Барнауле и опять тренируется в «Динамо». Теперь стремится попасть в московскую академию. Это яркий пример того, что у кого-то получается закрепиться на новом месте, а кто-то решает вернуться в Барнаул.

В свою очередь, московская академия «Динамо» поступает очень грамотно: селекционер просматривает ребенка и одобряет его кандидатуру. Футболиста регулярно вызывают на тренировочные сборы, дают почувствовать особую атмосферу, следят за его успехами.

При этом двенадцатилетний мальчик остается в семье и учится дома. Когда ему исполняется 15−16 лет, и академию он устраивает по игровым качествам — его забирают в Москву.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

«Штат укомплектован полностью»

— Насколько я понимаю , в академию перешли далеко не все тренеры. Почему? Спрос выше?

— У каждого тренера, не захотевшего переходить в академию, своя история. Кто-то не прошел по критериям и характеристикам, которые предъявляют к тренерскому составу в московском «Динамо».

Марат Дильмухаметов отказался работать с молодежной командой из- за того, что не сложились отношения с главным тренером профессионального клуба «Динамо-Барнаул» Александром Суровцевым. Хотя у Марата есть и тренерская лицензия «В», и большой опыт работы с воспитанниками, и хорошие результаты. Но так бывает. Сейчас он работает в спортивной школе «Алтай».

Константин Белозерский, продолжатель известной футбольной динамовской династии, перешел в футбольную школу «Полимер». Ответственности побоялся или подумал, что может не справиться с новыми задачами — этого я не знаю. Но если отец и брат, которые работают в «Динамо», не смогли уговорить Константина остаться, то здесь я точно бессилен.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

На освободившиеся места приходят молодые специалисты из числа воспитанников «Динамо». Сейчас работают хорошие ребята — Данил Гребенкин и Денис Покроев, которые окончили динамовскую школу, поиграли в профессиональной команде и теперь работают в филиале академии. Претензий к ним нет.

Сейчас у нас работают 10 тренеров. Кроме того, есть главный тренер филиала академии, тренер по вратарям и тренер по физической подготовке. Штат укомплектован полностью.

— Если говорить про тренеров и ту методику подготовки , которую им предлагает московская академия , настолько ли она уникальна , как преподносится?

— Придумать что-то новое в футболе уже сложно, но то, что методика полезная — это точно. Упражнения во многом те же самые, что мы делали и раньше, но с определенными нюансами.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

Например, в «квадрат» ребята всегда играли, но теперь расстояние между игроками стало меньше, это позволяет нарабатывать навыки работы с мячом, соображать быстрее.

Ожидается, что все наши тренеры пройдут обучение в московской академии. Мы понимаем: одно дело смотреть упражнения на компьютере, другое — все увидеть своими глазами.

«За голову взялись и удивились»

— Инфраструктура школы «Динамо» — это отдельная тема. Что сказали москвичи , когда впервые увидели , в каких условиях занимаются дети на стадионе «Трансмаш»?

— Отреагировали как и все — за голову взялись и удивились, как нам еще удается игроков высокого уровня воспитывать.

Поэтому сейчас на первом месте стоит обеспечение филиала академии всей необходимой инфраструктурой и техникой. Для контроля над прогрессом воспитанников тренерский состав получил ноутбуки со специальной программой. Скоро придут видеокамеры фиксации тренировок и аппаратура для контроля над физическим состоянием футболистов.

Планируется поставка мячей и другого инвентаря для эффективной работы тренеров и воспитанников. Филиал академии уже получил новый автобус, на котором наши воспитанники будут выезжать на межрегиональные и краевые соревнования.

Но самой больной темой остается организация тренировочного процесса в зимнее время. Благодаря президенту футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Алексею Минину, началась работа по строительству полноразмерного манежа, который появится на стадионе «Трансмаш», что станет важным событием для всего Алтайского края.

Это подспорье и для развития детского футбола, и для профессиональной команды барнаульского «Динамо». Не дело, я считаю, играть матчи первенства России среди команд мастеров на очищенном от снега футбольном поле, как это было 9 ноября этого года.

На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород». Дмитрий Лямзин

— Конкурировать с другими регионами , имея такую базу , вообще возможно?

— В течение 2020 года из-за пандемии детские соревнования практически не проводились, исключением стали лишь сибирские финалы, которые прошли в конце зимы. Из всех наших детских команд лучшим достижением стало только одно третье место.

Как мы можем конкурировать в полной мере, если всю зиму ребята из Новосибирска и Красноярска в футбольных манежах тренировались, а мы в маленьком спортивном зале. Отсюда и результат. Мелочей в любом деле не бывает, а в футболе — тем более.

— Манеж решит все проблемы?

— Я бы сказал, что манеж станет решением многих проблем. Будет инфраструктура и нормальное финансирование для основной команды — тогда у наших воспитанников появится дополнительный стимул играть в футбол. В любом спорте важен пример — то, к чему хочется стремиться.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

Например, в Бийске и Рубцовске всегда были хорошие детские команды, из которых выходили талантливые игроки. В свое время сборная команда Алтайского края формировалась из воспитанников барнаульского, бийского и рубцовского футбола примерно в равных пропорциях.

Когда в Бийске и Рубцовске не стало полноценных профессиональных команд, отток детей из футбольных секций произошел молниеносно. Сейчас в Бийске еще есть неплохие детские команды по некоторым возрастам, а в Рубцовске с футболом стало совсем все сложно.

«Родители готовы были даже выйти на пикет»

— Школа «Динамо» всегда была финансово обделенной , таким нелюбимым ребенком в футбольной семье. Финансирование у того же «Алтая» из краевого бюджета почти в два раза выше.

— Проблем с нехваткой денег мы в свое время нахлебались. Ежегодно на спортивную школу «Динамо» выделялось около 12 млн рублей — сумма по нынешним меркам совсем небольшая. 70% бюджета шло на зарплату тренерам, остальное — на аренду помещений в зимнее время и выезды на всероссийские соревнования. На экипировку и инвентарь денег всегда не хватало.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина. Дмитрий Лямзин

Были момент, когда родители готовы были даже выйти на пикет, чтобы привлечь внимание к недофинансированию школы. Тогда нам удалось их отговорить, так как проблему этот демарш все равно бы не решил.

Сейчас все это позади. Важно, что теперь от взносов родителей мы не зависим — поездки на соревнования, игровая форма и тренировочный инвентарь оплачиваются за счет Москвы. Ребятам из академии выдали все — от носков до фирменных пуховиков. Не секрет, что далеко не у всех семей есть возможности это купить. А если ребенок талантливый, что делать?

Приведу в пример известного в прошлом игрока Виктора Рыбакова, который признается: если бы рос в нынешнее время, футболистом точно не стал бы.

На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород». Дмитрий Лямзин

Он воспитывался в самой простой семье, жил на Потоке. Денег у родителей много не было, но это не мешало парню буквально бредить футболом. Его первый тренер рассказывал: заканчивается тренировка, заходит он через пару часов в зал, а Витя Рыбаков опять там. Спрашивает: «Ты почему не в школе?». Тот отвечает: мол, воды нет, всех распустили. Через некоторое время залетает отец с ремнем. Выясняется, что и вода, и свет в школе есть, просто Витя ради футбола опять уроки прогулял.

Если бы не советское время, когда воспитание детей не зависело от материального благосостояния родителей, то не было бы в Алтайском крае единственного мастера спорта СССР по футболу.

Специальный вопрос

— Зарплата тренеров в филиале академии выросла?

— Средняя заработная плата тренера раньше была небольшой — около 20 тыс. рублей в месяц. Какой может быть с него спрос за такие деньги? Сейчас тренеры получают около 35−40 тыс. Но эта сумма не окончательная: мы договорились с руководством академии об ее индексации. Тренерам также будут выплачиваться годовые премии в зависимости от показателей работы. Помимо этого, нам обещали, что если мы передаем воспитанника в динамовскую структуру, филиалу причитается дополнительное финансирование на всех тренеров. Так у них будет больше заинтересованности помогать друг другу.