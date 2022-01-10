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Спорт

«Проблем с нехваткой денег мы нахлебались»: директор футбольной академии — о честном отборе, финансах и динамовском духе

В следующем году филиал футбольной академии имени Льва Яшина в Барнауле провести рокировку состава и начать набор воспитанников из других спортивных школ края. Руководитель филиала Виктор Штерц считает это правильным: такой подход подстегивает конкуренцию и дает возможность для развития другим достойным. Об этом и не только мы с ним и побеседовали.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

«В „Динамо“ небывалый наплыв желающих»

— Виктор Викторович, филиал московской академии «Динамо» имени Льва Яшина в Барнауле заработал. Что дальше? Какую главную цель перед вами поставили москвичи?

— Для нас важно создать условия, при которых наши воспитанники могли бы попадать в московскую академию «Динамо». Сейчас с этим проще: тренер-селекционер московской академии «Динамо» всегда на связи. У мальчишек есть понятная цель, куда надо стремиться.

Понятно, что не все наши воспитанники станут профессиональными футболистами — дай Бог, из каждой группы — два-три. Остальные ребята в повседневной жизни, скорее всего, будут болельщиками «Динамо». И для динамовского движения это тоже очень важно.

В целом же, по моему мнению, московское «Динамо» — это лучшая футбольная структура в России по возможностям развития футболистов. В этом я лично убедился, когда в феврале посетил базу в Новогорске.

Виктор Штерц, директор филиала академии Динамо в Барнауле.
Виктор Штерц, директор филиала академии Динамо в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Там сложилась настоящая преемственность поколений, чувствуются динамовские традиции. Мощная академия готовит ребят для молодежной команды. Затем лучшие из них переходят в дублирующий состав «Динамо-2», который выступает в Футбольной национальной лиге, а оттуда уже в основную команду московского «Динамо». При этом все футболисты, от мала до велика, тренируются на одной базе.

— Вы сами, как руководитель, каких результатов от этого проекта ожидаете?

— Я ожидаю, что наши воспитанники будут прогрессировать в футболе, поднимутся на самый высокий профессиональный уровень и прославят не только «Динамо», но и весь Алтайский край.

Совсем недавно в сборную России по футболу призывались четверо воспитанников алтайского футбола. Хочу, чтобы это не было одноразовой «вспышкой», а потом — пробел.

Поэтому работаем на перспективу. Родители тоже это понимают, и сейчас в «Динамо» — небывалый наплыв желающих. 240 воспитанников в филиал академии мы уже зачислили, осталось 10 вакантных мест. Но талантливых ребятишек гораздо больше, поэтому ведем переговоры с Москвой об увеличении квоты минимум до 270 человек.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

«Мне звонили бабушки со словами негодования»

— Если говорить о воспитанниках, то не раз заявлялось, что в академию перешли лучшие из лучших, а сам отбор производился по спортивному принципу. Как это происходило на деле?

— Первоначально перед нами стояла задача — набирать ребят в академию из числа воспитанников спортивной школы «Динамо», кандидатуры из других клубов не рассматривались.

В каждой детской команде занимались от 30 до 50 футболистов — в зависимости от возраста. Соответственно, у каждого тренера был основной состав и дублирующий.

Из этого мы и исходили при формировании групп для зачисления в академию. Каждый наставник оглашал список самых сильных ребят по своему возрасту, который проходил утверждение на тренерском совете. Если не ошибаюсь, всего два-три человека вызывали сомнение у специалистов.

На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин

Конечно, были возмущения со стороны родителей. Мне звонили бабушки со словами негодования: «Объясните, почему мой внук не попал в академию? Мы ведь динамовцы по жизни!». С каждым приходилось разбираться индивидуально, объяснять, что поблажек и исключений ни для кого не делаем.

При этом никто из наших ребят не остался на улице. Не прошедшие в академию, продолжают заниматься с нашими тренерами, но только на базе спортивной школы при краевом совете «Динамо». Эти ребята являются дублирующим составом.

— Часто приходится слышать, что молодые талантливые спортсмены уезжают. Появление академии как-то может на это повлиять? Или теперь в Москву футболисты будет стремиться еще сильнее?

— Талантливые ребята всегда уезжали. Например, летом нынешнего года, когда уже было известно, что открывается филиал академии «Динамо», мы потеряли троих — молодого вратаря, который уехал в Краснодар, и двух полевых игроков.

В Барнауле при поддержке москвичей открыли филиал академии футбола имени легендарного Льва Яшина
Спорт

Хотя они знали, что вот-вот произойдут перемены. Лично разговаривал с каждым родителем, но не смог убедить остаться. Но мы со своей стороны мосты не сжигаем, потому что всякое бывает.

Дело в том, что не всегда переходы футболистов в раннем возрасте проходят гладко. Таких примеров очень много.

Был у нас защитник 2008 года рождения, который вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в Сочи.

Два месяца потренировался в сочинской академии и слезно запросился обратно в «Динамо». Хочет стать профессиональным футболистом, а там уровень слабый, по его мнению.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

Родители пошли ему навстречу — парень теперь живет с бабушкой и дедушкой в Барнауле и опять тренируется в «Динамо». Теперь стремится попасть в московскую академию. Это яркий пример того, что у кого-то получается закрепиться на новом месте, а кто-то решает вернуться в Барнаул.

В свою очередь, московская академия «Динамо» поступает очень грамотно: селекционер просматривает ребенка и одобряет его кандидатуру. Футболиста регулярно вызывают на тренировочные сборы, дают почувствовать особую атмосферу, следят за его успехами.

При этом двенадцатилетний мальчик остается в семье и учится дома. Когда ему исполняется 15−16 лет, и академию он устраивает по игровым качествам — его забирают в Москву.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

«Штат укомплектован полностью»

— Насколько я понимаю, в академию перешли далеко не все тренеры. Почему? Спрос выше?

— У каждого тренера, не захотевшего переходить в академию, своя история. Кто-то не прошел по критериям и характеристикам, которые предъявляют к тренерскому составу в московском «Динамо».

Марат Дильмухаметов отказался работать с молодежной командой из- за того, что не сложились отношения с главным тренером профессионального клуба «Динамо-Барнаул» Александром Суровцевым. Хотя у Марата есть и тренерская лицензия «В», и большой опыт работы с воспитанниками, и хорошие результаты. Но так бывает. Сейчас он работает в спортивной школе «Алтай».

Константин Белозерский, продолжатель известной футбольной динамовской династии, перешел в футбольную школу «Полимер». Ответственности побоялся или подумал, что может не справиться с новыми задачами — этого я не знаю. Но если отец и брат, которые работают в «Динамо», не смогли уговорить Константина остаться, то здесь я точно бессилен.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

На освободившиеся места приходят молодые специалисты из числа воспитанников «Динамо». Сейчас работают хорошие ребята — Данил Гребенкин и Денис Покроев, которые окончили динамовскую школу, поиграли в профессиональной команде и теперь работают в филиале академии. Претензий к ним нет.

Сейчас у нас работают 10 тренеров. Кроме того, есть главный тренер филиала академии, тренер по вратарям и тренер по физической подготовке. Штат укомплектован полностью.

— Если говорить про тренеров и ту методику подготовки, которую им предлагает московская академия, настолько ли она уникальна, как преподносится?

— Придумать что-то новое в футболе уже сложно, но то, что методика полезная — это точно. Упражнения во многом те же самые, что мы делали и раньше, но с определенными нюансами.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

Например, в «квадрат» ребята всегда играли, но теперь расстояние между игроками стало меньше, это позволяет нарабатывать навыки работы с мячом, соображать быстрее.

Ожидается, что все наши тренеры пройдут обучение в московской академии. Мы понимаем: одно дело смотреть упражнения на компьютере, другое — все увидеть своими глазами.

«За голову взялись и удивились»

— Инфраструктура школы «Динамо» — это отдельная тема. Что сказали москвичи, когда впервые увидели, в каких условиях занимаются дети на стадионе «Трансмаш»?

— Отреагировали как и все — за голову взялись и удивились, как нам еще удается игроков высокого уровня воспитывать.

От трех и старше. С какого возраста и куда отдать ребенка для занятий футболом
Спорт

Поэтому сейчас на первом месте стоит обеспечение филиала академии всей необходимой инфраструктурой и техникой. Для контроля над прогрессом воспитанников тренерский состав получил ноутбуки со специальной программой. Скоро придут видеокамеры фиксации тренировок и аппаратура для контроля над физическим состоянием футболистов.

Планируется поставка мячей и другого инвентаря для эффективной работы тренеров и воспитанников. Филиал академии уже получил новый автобус, на котором наши воспитанники будут выезжать на межрегиональные и краевые соревнования.

Но самой больной темой остается организация тренировочного процесса в зимнее время. Благодаря президенту футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Алексею Минину, началась работа по строительству полноразмерного манежа, который появится на стадионе «Трансмаш», что станет важным событием для всего Алтайского края.

Это подспорье и для развития детского футбола, и для профессиональной команды барнаульского «Динамо». Не дело, я считаю, играть матчи первенства России среди команд мастеров на очищенном от снега футбольном поле, как это было 9 ноября этого года.

На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин

— Конкурировать с другими регионами, имея такую базу, вообще возможно?

— В течение 2020 года из-за пандемии детские соревнования практически не проводились, исключением стали лишь сибирские финалы, которые прошли в конце зимы. Из всех наших детских команд лучшим достижением стало только одно третье место.

Как мы можем конкурировать в полной мере, если всю зиму ребята из Новосибирска и Красноярска в футбольных манежах тренировались, а мы в маленьком спортивном зале. Отсюда и результат. Мелочей в любом деле не бывает, а в футболе — тем более.

— Манеж решит все проблемы?

— Я бы сказал, что манеж станет решением многих проблем. Будет инфраструктура и нормальное финансирование для основной команды — тогда у наших воспитанников появится дополнительный стимул играть в футбол. В любом спорте важен пример — то, к чему хочется стремиться.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

Например, в Бийске и Рубцовске всегда были хорошие детские команды, из которых выходили талантливые игроки. В свое время сборная команда Алтайского края формировалась из воспитанников барнаульского, бийского и рубцовского футбола примерно в равных пропорциях.

Когда в Бийске и Рубцовске не стало полноценных профессиональных команд, отток детей из футбольных секций произошел молниеносно. Сейчас в Бийске еще есть неплохие детские команды по некоторым возрастам, а в Рубцовске с футболом стало совсем все сложно.

«Родители готовы были даже выйти на пикет»

— Школа «Динамо» всегда была финансово обделенной, таким нелюбимым ребенком в футбольной семье. Финансирование у того же «Алтая» из краевого бюджета почти в два раза выше.

— Проблем с нехваткой денег мы в свое время нахлебались. Ежегодно на спортивную школу «Динамо» выделялось около 12 млн рублей — сумма по нынешним меркам совсем небольшая. 70% бюджета шло на зарплату тренерам, остальное — на аренду помещений в зимнее время и выезды на всероссийские соревнования. На экипировку и инвентарь денег всегда не хватало.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

Были момент, когда родители готовы были даже выйти на пикет, чтобы привлечь внимание к недофинансированию школы. Тогда нам удалось их отговорить, так как проблему этот демарш все равно бы не решил.

Сейчас все это позади. Важно, что теперь от взносов родителей мы не зависим — поездки на соревнования, игровая форма и тренировочный инвентарь оплачиваются за счет Москвы. Ребятам из академии выдали все — от носков до фирменных пуховиков. Не секрет, что далеко не у всех семей есть возможности это купить. А если ребенок талантливый, что делать?

Приведу в пример известного в прошлом игрока Виктора Рыбакова, который признается: если бы рос в нынешнее время, футболистом точно не стал бы.

На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин

Он воспитывался в самой простой семье, жил на Потоке. Денег у родителей много не было, но это не мешало парню буквально бредить футболом. Его первый тренер рассказывал: заканчивается тренировка, заходит он через пару часов в зал, а Витя Рыбаков опять там. Спрашивает: «Ты почему не в школе?». Тот отвечает: мол, воды нет, всех распустили. Через некоторое время залетает отец с ремнем. Выясняется, что и вода, и свет в школе есть, просто Витя ради футбола опять уроки прогулял.

Если бы не советское время, когда воспитание детей не зависело от материального благосостояния родителей, то не было бы в Алтайском крае единственного мастера спорта СССР по футболу.

Специальный вопрос

— Зарплата тренеров в филиале академии выросла?

— Средняя заработная плата тренера раньше была небольшой — около 20 тыс. рублей в месяц. Какой может быть с него спрос за такие деньги? Сейчас тренеры получают около 35−40 тыс. Но эта сумма не окончательная: мы договорились с руководством академии об ее индексации. Тренерам также будут выплачиваться годовые премии в зависимости от показателей работы. Помимо этого, нам обещали, что если мы передаем воспитанника в динамовскую структуру, филиалу причитается дополнительное финансирование на всех тренеров. Так у них будет больше заинтересованности помогать друг другу.

Досье

Виктор Викторович Штерц родился 31 декабря 1958 года в селе Кашино Алейского района. Там же окончил школу. Хотел поступать в педагогический институт, но не прошел по конкурсу. Волей судьбы оказался в педучилище Камня-на-Оби, где продолжил играть в футбол.

Служба в армии проходила в спортроте в Хабаровском крае. После увольнения в запас играл в футбол в Казахстане, в команде Актюбинска.

Виктор Штерц, директор филиала академии Динамо в Барнауле.
Виктор Штерц, директор филиала академии Динамо в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Перебравшись в Барнаул, Виктор Штерц стал выступать за команду «Темп». Когда в начале 80-х заводская команда начала распадаться, ему предложили заняться тренерской деятельностью.

Заниматься с детьми Виктор Штерц стал сначала в школе «Темп», потом на стадионе ВРЗ. Перейти в «Динамо» ему предлагали несколько раз — не соглашался. После очередного выпуска своих воспитанников, в «Динамо» он все-таки пришел и сразу на пост директора школы. Было это в 2003 году. С тех пор Виктор Штерц продолжает выполнять свои обязанности.

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