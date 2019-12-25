Взлететь выше неба. Как в Барнауле провели большой гимнастический турнир на призы Сергея Хорохордина

24 декабря в Барнауле на базе школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике завершился традиционный турнир на призы вице-чемпиона мира Сергея Хорохордина. В этом году он проводился в 13 раз и собрал огромное количество юных спортсменов. О том, как это было — фоторепортаж altapress.ru/

География участников не ограничилась Алтайским краем, который представляли сильнейшие гимнасты Барнаула, Бийска и Рубцовска. Не было только Дениса Юрова, который находится на сборах национальной команды: нового лидера алтайской спортивной гимнастики включили в расширенный список кандидатов на поездку на Олимпиаду в Токио.

В гости к Сергею Хорохордину также приехали талантливые спортсмены из Новосибирска, Томска, Омска, Северска, Кемерова и Ленинск-Кузнецкого. В зале всего выступали под две сотни ребят.

Почётным гостем спортивного праздника стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мария Филатова.

На открытии турнира большинство выступлений было посвящено скорейшему появлению у спортшколы Сергея Хорохордина нового здания. Действующий зал на улице Петра Сухова, хоть и стал родным для десятков ребят, но уже мало соответствует общепринятым стандартам. В нем банально тесно и спортсменам, и судьям, и болельщикам. А ведь наверняка при возможности посмотреть на очень красивый вид спорта пришли бы не только родители и друзья гимнастов.

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина Анна Зайкова , «Алтапресс»

Как правило, в таких турнирах выступают самые разные гимнасты — от начинающих до мастеров. В этом году на помост наравне с мастером спорта международного класса Сергеем Найдиным (он выиграл мужское многоборье в программе мастеров) и мастером спорта Ариной Ищук выходили мальчишки и девчонки 8−9 лет. Они только делают первые шаги в спортивной карьере.

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина Анна Зайкова , «Алтапресс»

Для Сергея Найдина победа дома — не просто очередная галочка в личном профайле. Дело в том, что большую часть 2019 года спортсмен восстанавливался после травмы, он получил ее на юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе в ноябре 2018-го.

После перенесенной операции Сергей «в новом теле», как выразился его тренер Сергей Степаненко, довольно уверенно прошел все шесть снарядов и одержал победу, за которую получил не только медаль и кубок, но и ценный приз — телевизор. Надо заметить, что организаторы турнира всегда с особым вниманием подходят к составлению наградного фонда и не ограничиваются сувенирной продукцией, а дарят победителям по-настоящему дорогие призы. С которыми встретить Новый, 2020 год, и пожелать самому себе успехов и рекордов будет вдвойне приятно.

Александр Черный