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Взлететь выше неба. Как в Барнауле провели большой гимнастический турнир на призы Сергея Хорохордина

24 декабря в Барнауле на базе школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике завершился традиционный турнир на призы вице-чемпиона мира Сергея Хорохордина. В этом году он проводился в 13 раз и собрал огромное количество юных спортсменов. О том, как это было — фоторепортаж altapress.ru/

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Анна Зайкова, "Алтапресс"

География участников не ограничилась Алтайским краем, который представляли сильнейшие гимнасты Барнаула, Бийска и Рубцовска. Не было только Дениса Юрова, который находится на сборах национальной команды: нового лидера алтайской спортивной гимнастики включили в расширенный список кандидатов на поездку на Олимпиаду в Токио.

В гости к Сергею Хорохордину также приехали талантливые спортсмены из Новосибирска, Томска, Омска, Северска, Кемерова и Ленинск-Кузнецкого. В зале всего выступали под две сотни ребят.

Почётным гостем спортивного праздника стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мария Филатова.

На открытии турнира большинство выступлений было посвящено скорейшему появлению у спортшколы Сергея Хорохордина нового здания. Действующий зал на улице Петра Сухова, хоть и стал родным для десятков ребят, но уже мало соответствует общепринятым стандартам. В нем банально тесно и спортсменам, и судьям, и болельщикам. А ведь наверняка при возможности посмотреть на очень красивый вид спорта пришли бы не только родители и друзья гимнастов.

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Анна Зайкова, «Алтапресс»

Как правило, в таких турнирах выступают самые разные гимнасты — от начинающих до мастеров. В этом году на помост наравне с мастером спорта международного класса Сергеем Найдиным (он выиграл мужское многоборье в программе мастеров) и мастером спорта Ариной Ищук выходили мальчишки и девчонки 8−9 лет. Они только делают первые шаги в спортивной карьере.

Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Соревнования по спортивной гимнастике на призы Сергея Хорохордина
Анна Зайкова, «Алтапресс»

Для Сергея Найдина победа дома — не просто очередная галочка в личном профайле. Дело в том, что большую часть 2019 года спортсмен восстанавливался после травмы, он получил ее на юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе в ноябре 2018-го.

После перенесенной операции Сергей «в новом теле», как выразился его тренер Сергей Степаненко, довольно уверенно прошел все шесть снарядов и одержал победу, за которую получил не только медаль и кубок, но и ценный приз — телевизор. Надо заметить, что организаторы турнира всегда с особым вниманием подходят к составлению наградного фонда и не ограничиваются сувенирной продукцией, а дарят победителям по-настоящему дорогие призы. С которыми встретить Новый, 2020 год, и пожелать самому себе успехов и рекордов будет вдвойне приятно.

Александр Черный

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