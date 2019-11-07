Пятилетний барнаулец установил рекорд России по удержанию планки с весом

26 октября в Барнауле прошел чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу. В соревновании также поучаствовал пятилетний Алексей Меркулов, который установил рекорд России по удержанию планки с весом.

Алексей держал планку три минуты. На его спине был груз весом в половину его собственного веса (10 кг).

К соревнованию мальчик готовился целый год. Он занимается гимнастикой 6 раз в неделю, а также специализированными тренировками.

«Это уникальный рекорд. Ранее дети никогда такого не делали. Все упражнения ранее были только с собственным весом, а чтобы с отягощениями — такое впервые», — рассказали организаторы чемпионата.

Для установления такого рекорда заранее проводятся отборочные испытания, затем подаются заявки. На фиксацию рекорда приглашается судья. После рекорд еще должны утвердить, и он может попасть даже в Книгу рекордов Гиннесса.

В чемпионате по атлетическому и модельному фитнесу в элитарном дивизионе победу одержала Маргарита Гаркалина, второй стала Яна Стрельченко.

Первенство среди мужчин занял гость из Томска Олег Биднюк, вторым стал Юрий Карпов.

Лидером в номинации «модельный фитнес» стала Арина Коломина, «фитнес-бикини» — Анастасия Майорова, «пляжный фитнес» — Сергей Слесаренко.

В общем зачете победу одержала команда фитнес-клуба «Рельеф».