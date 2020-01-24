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Спорт

У «осиротевшей» на время команды «АлтайБаскет» появился новый директор

Бывший корреспондент телеканала «Катунь-24» Дмитрий Гладких назначен директором клуба «АлтайБаскет». Об этом 23 января объявил на встрече с игроками и тренерским составом команды министр спорта края Алексей Перфильев.

Баскетбол.
Баскетбол.
russiabasket.ru

Напомним, прежний руководитель клуба Павел Тулин сложил с себя полномочия 13 января. Причина, по его словам, в разногласиях с профильным министерством. С того момента «АлтайБаскет» находился в подвешенном состоянии.

Теперь нового директору предстоит разбираться с множеством накопившихся проблем, оставшихся от предшественника. Речь, в частности, идет о задолженности по заработной плате за два последних месяца.

Как сообщает «Алтайский спорт», после плановой ноябрьско-декабрьской проверки «АлтайБаскета» бухгалтерской службой минспорта, выяснилось, что денег на зарплату в клубной кассе нет, хотя свои обязательства министерство по этой части выполнило в полном объеме.

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Заработная плата игрокам должна была выплачиваться из двух источников — бюджетного и внебюджетного. Минспортом в настоящее время выясняется: а были ли в клубе вообще внебюджетные средства. И если да, то в каком объеме. По идее, клуб должен был привлечь 15% финансирования из внебюджетных источников.

Министр заверил баскетболистов, что в министерстве сделают все необходимое, чтобы баскетболисты в материальном смысле не пострадали.

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