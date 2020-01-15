Одиозный Павел Тулин ушел из алтайского баскетбола. Кто придет на смену?

13 января известный предприниматель Павел Тулин сложил с себя обязанности директора клуба «АлтайБаскет» и президента «Федерации баскетбола Алтайского края» из-за принципиальных разногласий с краевым минспортом. Ведомство обещает: максимум через месяц на освободившиеся места придут сразу два человека. Полный список кандидатов пока не оглашается, однако некоторые имена уже известны.

Свою отставку Павел Тулин пока особо не комментирует. Аltapress.ru он лишь сообщил, что написал заявление в начале недели. Сегодня, 15 января должно пройти заседание президиума Федерации баскетбола, на котором будет решено, как и к кому перейдут его полномочия хотя бы временно.

Судя по всему, какие-то решения должны быть приняты и по самому клубу, учредителем которого является Федерация.

Говоря о причинах ухода, Павел Тулин сообщил, что «имеет свое видение развития баскетбола, которое расходится с позицией минспорта Алтайского края». Более развернутые комментарии он пообещал дать позже.

Павел Тулин. Олег Богданов

Как складывались их отношения?

«Камбэк» Тулина в «АлтайБаскет» произошел в декабре 2017 года, когда прежний руководитель клуба Михаил Панфилов сложил полномочия. Ситуация, что тогда, что сейчас, была мягко говоря, напряженная.

Дефицит клубного бюджета в тот момент составлял 3,4 млн рублей. Денег для выступление в Суперлиге-2 катастрофически не хватало.

После отставки Панфилова была вероятность, что директором «АлтайБаскета» станет Виталий Мантлер, руководитель и тренер сильнейшего любительского баскетбольного клуба «Реванш» из Барнаула. Но должность занял сам Павел Тулин.

Есть информация, что отношения с созданным в 2018 году министерством спортом региона испортились после того, как Тулин попытался продвинуть своего человека на должность директора спортшколы.

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс Олег Богданов

Сделал он это якобы в обход ведомства, и документ даже подписал губернатор Виктор Томенко. Перфильев видел на этом месте Михаила Панфилова. Павел Тулин был категорически против.

Комментируя конфликт в интервью altapress.ru, Алексей Перфильев дипломатично смягчил ситуацию и сообщил, что противоречивые действия со стороны Тулина действительно были.

«В баскетболе есть несколько лидеров, которые по-разному видят развитие своего вида спорта и не всегда могут сами найти компромисс. Но мне лично не хотелось бы, чтобы от этого страдал сам вид спорта. Противоречивые действия со стороны Павла Тулина были, но прошло время, и он убедился в их ошибочности. Мы первые сделали шаг к перезагрузке данной ситуации, вместе вышли на встречу с болельщиками. К сожалению, время было потеряно, за прошедшие полгода мы могли бы о многом договориться и многое сделать. Теперь необходима перезагрузка внутри региональной федерации и самого клуба, — пояснил в осенью прошлого года министр.

Кто может возглавить клуб и федерацию?

По словам Алексея Перфильева, разделение полномочий директора клуба и президента федерации все-таки должно быть — это значит что должности скорее всего будут занимать разные люди.

Список кандидатов министр спорта называть не стал, сказав лишь, что хотел бы услышать их от самой баскетбольной общественности.

По данным altapress.ru, один из постов может занять бывший пресс-атташе «АлтайБаскета», ведущий спортивной программы на телеканале «Катунь-24» Дмитрий Гладких.

В клубе он проработал больше 5 лет вместе с Михаилом Панфиловым, вместе с ним и ушел. На профессиональном уровне Дмитрий не играл, но достаточно успешно выступал за любителей. В составе баскетбольной команды «Бриз» выигрывал Кубок Алтайского края.

Свое возможное назначения комментировать он отказался. В свою очередь Алексей Перфильев отметил, что видит его в «баскетбольной истории региона».

Вернется ли Михаил Панфилов?

Бывший директор «АлтайБаскет» уже несколько лет живет в Краснодаре. Alapress.ru он подтвердил, что в свое время его кандидатура на директора спортшколы клуба действительно рассматривалось, но до назначения в силу определенных противоречий так и не дошло.

Экс-директор «АлтайБаскета» Михаил Панфилов. Олег Богданов

Тогда на возвращение он был готов. Сейчас свой второй приход в «АлтайБаскет» Панфилов называет маловероятным. Кроме того, по его словам, к нему на этот счет из минспорта никто не обращался, конкретных предложений не делал.

Может ли быть кандидатура из бизнеса?

Алексей Перфильев утверждает: хоть Павел Тулин и пытался привлечь в баскетбол частные инвестиции, получалось у него это не очень удачно. Полноценный внебюджетный фонд не складывался.

В этой связи возможность прихода заинтересованного человека из бизнеса, кажется маловероятной. Последним представителем предпринимательской среды, который активно вкладывался в алтайский баскетбол, был экс-руководитель «СтройГАЗа» Всеволод Кондратьев, который на партнерских началах с Панфиловым вместе развивал клуб, делая основные отчисления.

Баскетбол. russiabasket.ru

Но печальная история когда-то крупного застройщика охладила его любовь к баскетболу. Мало того, есть информация, что большую часть времени Кондратьев давно проводит в Москве.

Как выступает команда?

Во втором дивизионе Суперлиге (группа «А») «АлтайБаскет» сейчас идет на третьем месте из семи коллективов. Вчера, 14 декабря, команда уступила лидерам «Чебоксарские Ястребы» со счетом 77:84.

В нынешнем сезоне игру команды посещал губернатор Виктор Томенко, который известен своей любовью к этому виду спорта. Правда было это всего однажды.