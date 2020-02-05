Уехавшая из России фигуристка Куракова пожаловалась на жизнь в Канаде

17-летняя спортсменка отметила, что в Канаде в квартирах нет стиральных машин — это дорого и неудобно.

«Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить. То есть ты не можешь взять и постирать одну пару носков и трусы. Это в итоге будет очень дорого стоить. Надо копить и нести все вместе. И в Канаде сложнее следить за весом, потому что еда там более калорийная», — пожаловалась Куракова.