Уехавшая из России фигуристка Куракова пожаловалась на жизнь в Канаде

17-летняя спортсменка отметила, что в Канаде в квартирах нет стиральных машин — это дорого и неудобно.
«Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить. То есть ты не можешь взять и постирать одну пару носков и трусы. Это в итоге будет очень дорого стоить. Надо копить и нести все вместе. И в Канаде сложнее следить за весом, потому что еда там более калорийная», — пожаловалась Куракова.
Обсуждая жилищный вопрос, спортсменка также рассказала, что в подъездах пахнет марихуаной, которая разрешена в Канаде.
«Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно. После того, как мы с мамой отмыли всю квартиру, она еще как в больнице недели две пахла хлоркой», — отметила девушка.
Также она рассказала, что живет в условиях худших, чем фигуристка Евгения Медведева.
«Другие фигуристы живут в лучших условиях. Например, та же Женя Медведева. Но это понятно, она спортсмен с большой буквы, у нее есть на это деньги, и она этого заслуживает», — подчеркнула Куракова.
Напомним, Куракова и Медведева тренируются у известного канадского специалиста Брайана Орсера.
Куракова начала выступать за Польшу в прошлом сезоне, два раза выиграла первенство страны. Одной из причин смены гражданства она назвала желание запомниться в фигурном катании.
В декабре 2019 года чемпионка мира Медведева отказалась от участия в чемпионате России.