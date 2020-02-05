Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Уехавшая из России фигуристка Куракова пожаловалась на жизнь в Канаде

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, получившая гражданство Польши, рассказала Sport24 о своей жизни в Канаде, где она тренируется.

Екатерина Куракова - российская фигуристка, сменившая гражданство.
Екатерина Куракова - российская фигуристка, сменившая гражданство.
instagram.com/ekaterina_kurakova.

17-летняя спортсменка отметила, что в Канаде в квартирах нет стиральных машин — это дорого и неудобно.

«Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить. То есть ты не можешь взять и постирать одну пару носков и трусы. Это в итоге будет очень дорого стоить. Надо копить и нести все вместе. И в Канаде сложнее следить за весом, потому что еда там более калорийная», — пожаловалась Куракова.

Обсуждая жилищный вопрос, спортсменка также рассказала, что в подъездах пахнет марихуаной, которая разрешена в Канаде.

«Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно. После того, как мы с мамой отмыли всю квартиру, она еще как в больнице недели две пахла хлоркой», — отметила девушка.

Также она рассказала, что живет в условиях худших, чем фигуристка Евгения Медведева.

«Другие фигуристы живут в лучших условиях. Например, та же Женя Медведева. Но это понятно, она спортсмен с большой буквы, у нее есть на это деньги, и она этого заслуживает», — подчеркнула Куракова.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Скриншот трансляции канала Telesport

Напомним, Куракова и Медведева тренируются у известного канадского специалиста Брайана Орсера.

Куракова начала выступать за Польшу в прошлом сезоне, два раза выиграла первенство страны. Одной из причин смены гражданства она назвала желание запомниться в фигурном катании.

В декабре 2019 года чемпионка мира Медведева отказалась от участия в чемпионате России.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость