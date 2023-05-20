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Спорт

Украинская теннисистка отказалась пожать руку российской спортсменке после матча

Украинка Ангелина Калинина отказалась пожимать руку Веронике Кудерметовой после матча и объяснила свой поступок, сообщает Life.ru.

Теннис.
Теннис.
Фото: СС0

Россиянка проиграла украинке Ангелине Калининой в полуфинале турнира WTA в Риме. Встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу Калининой.

Теннисистки провели на корте больше двух часов. После матча они не пожали друг другу руку. Кроме того, это не единственный случай со стороны украинской теннисистки.

Она объяснила свой поступок политикой и отметила, что в этом нет ничего личного.

"Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации", — сказала Калинина.

Ранее стало известно, что в Барнауле проведут краевые соревнования по новому виду спорта — эстетической гимнастике.

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