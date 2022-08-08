Умер российский спортсмен во время марафона

По ходу дистанции Маленкову стало плохо, после чего к трассе подъехала машина скорой помощи, которая забрала бегуна в больницу.

«У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне. У нас все очень серьезно, мы требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции оказывают помощь, если кому-то становится плохо», — заявил организатор забега Андрей Уткин.

Во время мероприятия медицинская помощь понадобилась 40 атлетам, пять из которых впоследствии были госпитализированы, пишет Газета.Ru.

Между тем медсестра пробежала марафон в больничном халате и побила мировой рекорд Гиннесса