9 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Умер российский спортсмен во время марафона

Российский бегун Ильяс Маленков умер во время марафонского забега «Европа — Азия», сообщает е1.ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
zdravalt.ru

По ходу дистанции Маленкову стало плохо, после чего к трассе подъехала машина скорой помощи, которая забрала бегуна в больницу.

«У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне. У нас все очень серьезно, мы требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции оказывают помощь, если кому-то становится плохо», — заявил организатор забега Андрей Уткин.

Во время мероприятия медицинская помощь понадобилась 40 атлетам, пять из которых впоследствии были госпитализированы, пишет Газета.Ru.

Между тем медсестра пробежала марафон в больничном халате и побила мировой рекорд Гиннесса

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость